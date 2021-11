Actualités de l’UE : l’Europe est confrontée à une sombre crise du gaz en hiver alors que l’approvisionnement d’urgence pourrait être utilisé dans le mois | Monde | Nouvelles

Certains analystes suggèrent que si l’hiver s’avérait particulièrement rigoureux, les approvisionnements pourraient se tarir dès février. Les prix de l’énergie presque record ont mis 25 fournisseurs de détail à la faillite et entraîné une flambée des factures des ménages.

Le « Bulb » du Royaume-Uni, le septième plus grand fournisseur d’énergie de Grande-Bretagne, est officiellement entré en fonction – devenant la plus grande victime à ce jour de la crise dans l’industrie et laissant aux contribuables une facture de 1,7 milliard de livres sterling.

De nouvelles hausses des prix de gros sont attendues dans les semaines à venir à mesure que les températures baissent.

Graham Freedman, analyste principal chez Wood Mackenzie, a déclaré : « Si nous avons un hiver froid, nous pourrions manquer de stockage européen très, très bas. »

L’analyste a ajouté: « Surtout si l’Asie a également un hiver froid, car cela retirerait plus de gaz naturel liquéfié du marché », en parlant à The Independent.

Le gaz dit coussin est conservé sur des sites de stockage à travers le continent mais n’est normalement jamais utilisé car son extraction présente des risques pour la sécurité et pourrait endommager de manière permanente les réservoirs souterrains où le gaz est conservé.

Un certain niveau de gaz est nécessaire pour maintenir la pression dans les puits à tout moment.

M. Freedman a déclaré: «Ce sont des circonstances exceptionnelles… Il y a une réserve supplémentaire dans le sol qui n’est normalement pas considérée. Il n’a été utilisé qu’à très petite échelle dans le passé.

Prédisant l’avenir, l’expert a déclaré : « La différence ici est que nous envisageons potentiellement une assez grande échelle. Si tout se passe mal, nous pourrions l’utiliser d’ici février.

Une source d’une grande entreprise de stockage britannique ne l’a pas exclu.

Ils ont déclaré : « Des protections sont en place en raison de l’impact potentiel sur la sécurité du site. Le gaz coussin est fondamental pour l’intégrité des cavernes de sel où le gaz est stocké.

Guy Smith, un négociant en énergie à Vattenfall, a exprimé son scepticisme quant à l’utilisation de gaz coussin et a déclaré que seule une quantité relativement faible était accessible.

Il a dit : « Le stockage ne s’épuisera pas. Il y aura toujours assez de gaz mais les prix devront être optimisés.

Il a ajouté: « Avec de faibles niveaux de stockage, vous pouvez vous attendre à ce que les prix montent et descendent beaucoup pendant l’hiver. »

Beaucoup ont rejeté la responsabilité des pénuries sur la Russie et le président Vladimir Poutine, qui politiserait la situation.

Mais le plus grand fournisseur de gaz de la Russie, Gazprom, a déclaré qu’il avait continuellement respecté ses obligations contractuelles.

Des responsables de l’UE affirment que la Russie ralentit délibérément le flux de gaz en raison d’un différend en cours sur la légitimité et l’ouverture du deuxième gazoduc Nord Stream.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié que la Russie soit impliquée dans de tels actes.

Pour la Grande-Bretagne, elle a recherché des sources alternatives de gaz.

Le Royaume-Uni a eu des pourparlers avec le Qatar sur un accord gazier à long terme qui ferait de l’État du Golfe un « fournisseur de dernier recours », selon des personnes informées des discussions.

Dans une perspective sombre, un négociant en gaz a déclaré : « Si les flux ne reprennent pas et qu’il y a une vague de froid ou des vents faibles, nous pourrions à nouveau voir des prix fous. Nous vivons au jour le jour.