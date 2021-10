Laurent Berger, président de la Confédération européenne des syndicats, estime qu’une plus grande intégration dans l’UE est nécessaire pour éviter une décomposition du bloc en États-nations axés uniquement sur leurs propres intérêts.

S’adressant à la radio France Inter ce week-end, M. Berger a déclaré : « Sur la question de l’optimisation fiscale, je pense que l’UE devrait aller beaucoup plus loin.

« En raison de ma vision de l’Europe, j’aimerais voir une intégration européenne plus forte.

« Ma responsabilité au sein de la Confédération européenne des syndicats me montre chaque jour que si nous ne créons pas plus d’intégration européenne, nous aurons une désintégration de l’Europe, car chacun se concentrera sur ses propres problèmes, et cela inclurait les problèmes économiques, les problèmes sociaux .

« On voit bien qu’il s’agit déjà de valeurs. »

L’avertissement intervient alors que la France, la Finlande, la République tchèque et d’autres pays d’Europe centrale et orientale ont conjointement fait pression pour inclure l’énergie nucléaire dans les prochaines règles de finance durable de l’UE.

La Commission européenne devrait prendre une décision dans les prochains mois quant à savoir si la taxonomie climatique étiquettera l’énergie nucléaire et le gaz naturel comme des investissements verts.

Ce règlement unique en son genre vise à détourner les capitaux privés des activités économiques polluantes vers celles que l’UE juge respectueuses de l’environnement.

Les pays ont longtemps fait pression pour que le nucléaire soit inclus comme moyen d’atteindre les objectifs climatiques du bloc, bien que la récente flambée des coûts de l’énergie, en particulier du gaz, ait ajouté du poids au débat avec la région fortement dépendante des importations russes.

« Pour gagner la bataille climatique, nous avons besoin de l’énergie nucléaire », a déclaré un communiqué des pays, également signé par les représentants de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Roumanie et de la Slovénie.

LIRE LA SUITE: Le chaos de Downing Street alors que la manifestation de Greenpeace frappe Londres

Les pays de l’UE sont divisés sur le nucléaire, qui produit environ un quart de l’électricité de l’UE à partir des 13 États qui l’utilisent.

Les partisans promeuvent ses faibles émissions de CO2, tandis que les opposants, comme l’Allemagne, s’inquiètent des déchets dangereux, des retards et des coûts croissants des projets récents.

La France produit environ 70 % de son électricité à partir du nucléaire, alors qu’elle représentait environ 37 % de la production d’électricité de la République tchèque en 2020.

Pendant ce temps, deux douzaines de pays ont rejoint un effort mené par les États-Unis et l’UE pour réduire les émissions de méthane de 30 % d’ici 2030, donnant au nouveau partenariat mondial un élan avant son lancement au sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow plus tard ce mois-ci.

Le Nigeria, le Japon et le Pakistan font partie des 24 nouveaux signataires du Global Methane Pledge, annoncé pour la première fois par les États-Unis et l’UE en septembre dans le but de galvaniser une action climatique rapide avant le début du sommet écossais le 31 octobre.

Elle pourrait avoir un impact significatif sur les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des déchets responsables de la majeure partie des émissions de méthane.

Les neuf partenaires d’origine comprennent la Grande-Bretagne, l’Indonésie et le Mexique, qui ont signé l’engagement lorsqu’il a été annoncé lors du Forum des économies majeures le mois dernier.

Le partenariat couvrira désormais 60 pour cent du PIB mondial et 30 pour cent des émissions mondiales de méthane.

John Kerry, envoyé spécial des États-Unis sur le changement climatique, et Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne, présenteront les nouveaux partenaires lors d’un événement conjoint lundi et annonceront également que plus de 20 organisations philanthropiques, dont certaines dirigées par Michael Bloomberg et Bill Gates, mobilisera plus de 223 millions de dollars pour aider à soutenir les efforts de réduction du méthane des pays, a déclaré le responsable, qui a souhaité garder l’anonymat.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega