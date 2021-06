Actualités de l’UE : “L’homme politique le plus surestimé” héritage de Merkel pour cimenter “l’illusion européenne | Politique | Nouvelles

in

La chancelière allemande n’a pas réussi à convaincre, avec le président Macron, d’autres dirigeants de l’UE d’accepter la reprise des pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine. La proposition de Mme Merkel a été rejetée par sept États d’Europe de l’Est et a été critiquée par l’ancien président estonien Toomas Hendrik Ilves.

Selon le directeur d’Eurointelligence Wolfgang Munchau, cette décision était la preuve innombrables que le chancelier allemand n’a pas les compétences diplomatiques nécessaires pour être un leader.

Écrivant dans sa dernière chronique, M. Munchau a affirmé que la dirigeante allemande avait échoué à la fois chez elle et au sein de l’UE au cours de ses 16 années de leadership.

Il a écrit : « L’héritage durable de Merkel pour l’UE sera une reconnaissance que l’autonomie stratégique a été tentée et qu’elle a échoué.

« Ni Merkel ni Macron n’ont assuré un leadership stratégique.

« Si vous regardez le champ des successeurs potentiels, je ne vois aucun changement à l’horizon.

“Le succès futur de l’UE dépendra de manière critique de son sevrage de l’illusion du leadership franco-allemand.

“Toute discussion sur l’autonomie stratégique devrait commencer par la stratégie, et non par qui peut s’asseoir sur la chaise ou le canapé, comme c’est le cas aujourd’hui.”

Se référant à l’échec de Mme Merkel à convaincre les dirigeants de l’UE sur la Russie, il a poursuivi : « Les événements de la semaine dernière ont mis fin à une autre illusion européenne – l’idée d’un vote à la majorité sur la politique étrangère.

“Si le vote à la majorité avait été en place, une majorité de 20 pays aurait pu l’emporter sur les sept pays, pour la plupart plus petits, qui s’y sont opposés.

“Les pays baltes vont s’en tenir au veto parce qu’ils savent très bien ce qui se passe quand ils ne le font pas.”

Dans sa vision brutale de la carrière politique du leader allemand, M. Munchau a ajouté : « Les années Merkel ont également été le dernier hourra d’une ère révolue de la fin de l’industrie.

Mme Merkel a également été critiquée par des politiciens allemands au Parlement européen cette semaine.

L’eurodéputé du Parti vert Sven Giegold a déclaré à la radio allemande Info qu’il pensait que la chancelière Angela Merkel et d’autres dirigeants européens étaient conjointement responsables de la crise démocratique dans des pays comme la Hongrie et la Pologne.

Il a déclaré : « Même si l’Allemagne et d’autres pays critiquent maintenant la Hongrie, ils sont conjointement responsables du démantèlement des principes européens fondamentaux.

“Des paroles claires et des actions contre l’affaiblissement de l’État de droit et de la démocratie auraient été nécessaires bien plus tôt.

« Les conditions corrompues en Bulgarie dont le GERB bulgare est responsable devraient même maintenant être récompensées par l’adhésion à l’euro.

“Armin Laschet est également resté silencieux sur l’état de droit lors de la rencontre avec le Premier ministre slovène.

“Il ne doit y avoir aucune fausse loyauté lorsqu’il s’agit de démanteler les valeurs européennes fondamentales.”

L’ancien commissaire européen Günter Verheugen (SPD) a déclaré qu’Angela Merkel était également responsable de l’état interne défaillant de l’UE.

À la fin du sommet de la semaine dernière, il a déclaré : « L’ensemble du processus de ce sommet semble montrer que l’état interne de l’UE se dégrade de plus en plus.

“Il est très inquiétant que l’Allemagne et la France, les deux forces les plus puissantes de l’UE, ne parviennent pas à faire ce qu’elles veulent.”

C’est le résultat d’années de négligence grave, a déclaré l’ancien commissaire européen. L’Allemagne et la chancelière ont également joué leur rôle : “Dans les crises graves qui ont secoué l’UE au cours des 15 dernières années – crise financière, crise des réfugiés, crise corona – l’Allemagne a plutôt contribué à creuser les fossés au sein de l’UE.”