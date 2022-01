Actualités de l’UE : L’interdiction de l’encre de couleur martèle l’industrie décimée « comme une bombe » | Politique | Des nouvelles

Bruxelles a introduit de nouvelles restrictions radicales sur les produits chimiques potentiellement nocifs, ce qui pourrait entraîner l’interdiction des tatouages ​​​​bleus et verts. Mardi, la Commission européenne a introduit de nouvelles restrictions interdisant plus de 4 000 encres à substances auparavant non réglementées. Les produits chimiques sont contrôlés en vertu de la législation européenne REACH sur les produits chimiques, car ils craignent qu’ils ne provoquent le cancer ou d’autres maladies.

Dans un communiqué, l’UE a déclaré que de nombreux produits chimiques trouvés dans les encres de tatouage étaient des « substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques ».

Le bloc a fait valoir que de nouvelles réglementations strictes étaient nécessaires car 12% des Européens sont désormais encrés, selon ses propres chiffres.

Mais les tatoueurs ont averti que l’introduction de ces restrictions frapperait l’industrie frappée par Covid « comme une bombe ».

Les fournisseurs se bousculent pour se procurer des encres alternatives à la suite de l’annonce.

Cependant, les tatoueurs et les propriétaires d’entreprises craignent largement qu’ils ne soient contraints de fermer leurs salons jusqu’à ce que des alternatives appropriées soient trouvées.

Il n’existe actuellement aucune alternative connue aux encres bleues et vertes, ce qui fait craindre que cette nouvelle législation ne sonne la fin des tatouages ​​​​utilisant ces couleurs.

Marjolein Petit, qui travaille au studio familial Duck Art Tattoo à Malines, en Belgique, a déclaré au Telegraph : « Ça frappe comme une bombe.

« Beaucoup de gens savaient que REACH allait arriver, mais ils ne savaient pas que l’impact sur l’industrie du tatouage était aussi important.

« Les tatoueurs s’inquiètent pour leur avenir et celui de leur entreprise. »

Elle a ajouté qu’il avait déjà dû refuser des clients en raison des pénuries causées par les restrictions.

Les partisans de la réglementation soutiennent qu’il existe des alternatives aux produits chimiques interdits et que les fournisseurs ont jusqu’à l’année prochaine pour trouver des remplaçants pour les encres bleues et vertes.

Cependant, les fournisseurs affirment que les produits sont déjà trop lents pour passer des fabricants aux magasins à mesure que les entreprises se retirent.

La période de consultation pour la législation chimique REACH a commencé en 2016 et le règlement officiel a été rendu public en décembre de l’année dernière.

Le porte-parole en chef de la Commission a déclaré : « Ce n’est pas quelque chose qui est une surprise ou une nouveauté totale.

« C’est une sorte de généralisation de la pratique qui existe déjà dans pas mal d’Etats membres.

Cependant, Michl Dirks, l’un des organisateurs de la pétition «Save the Pigments», qui a recueilli plus de 176 000 signatures, affirme que l’interdiction n’est pas soutenue par la science.

L’interdiction pourrait également pousser les propriétaires d’entreprises désespérés à s’approvisionner illégalement en provenance de pays étrangers, selon un autre organisateur de la campagne, Erich Maehnert.

Il a déclaré : « Ils continuent d’obtenir leurs produits de tatouage sans aucun contrôle et sans possibilité de les retracer.

Pendant ce temps, on craint également que les nouvelles règles n’entraînent un plus grand danger pour la santé publique si l’industrie est forcée de se cacher.

Les fabricants ont du mal à commander des alternatives et les trois quarts des tatoueurs belges ne disposent pas d’un approvisionnement en encre conforme à la nouvelle réglementation, selon l’Union nationale des tatoueurs.

Mme Petit a déclaré: «Nous voyons déjà beaucoup de tatoueurs travailler à huis clos et fermer leurs salons.

« Le fait que l’Europe fasse du tatouage une affaire très difficile, et je pense que cela a beaucoup à voir avec le fait qu’ils ne comprennent pas comment fonctionne l’industrie… c’est comme une boîte de Pandore qui s’ouvre maintenant. »