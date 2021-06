Actualités de l’UE : “L’UE faible et inepte” est humiliée par Verhofstadt alors que le bloc échoue sur la migration | Monde | Nouvelles

L’eurodéputé belge a affirmé que c’était à cause d’une “UE faible et inepte” que la migration n’était pas encore correctement gérée dans l’ensemble du bloc. M. Verhofstadt a tweeté un lien vers un article qui réfutait l’idée d’un « facteur d’attraction » poussant la migration en Méditerranée – pointant plutôt du doigt l’UE.

Il a écrit : « Les mythes migratoires sont au cœur du populisme dans toute l’UE. Ils sapent la confiance du public.

“Des gens souffrent et meurent en Méditerranée à cause d’eux.

« Le vrai risque dans la gestion des migrations ?

« Une UE faible et inepte !

Cela survient alors que les dirigeants de l’UE ont finalement décidé cette semaine de transformer le Bureau européen d’appui en matière d’asile en une agence d’asile de l’Union européenne.

L’initiative clé s’inscrit dans le cadre du nouveau pacte du bloc sur la migration et l’asile.

La nouvelle agence contribuera à rendre les procédures d’asile dans les États membres de meilleure qualité, plus uniformes et plus rapides.

Sa nouvelle réserve de 500 experts fournira également un soutien plus efficace aux systèmes d’asile nationaux confrontés à une charge de travail élevée, rendant le système global de gestion des migrations de l’UE plus efficace et durable.

“L’agence fera une différence tangible dans les procédures d’asile, en améliorant la protection des individus et en comblant les lacunes pour créer une plus grande convergence entre les systèmes d’asile des États membres.”

La commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a ajouté : « Le nouveau pacte sur les migrations et l’asile est en marche.

« Je suis très heureux de ce deuxième accord législatif depuis mon entrée en fonction.

« Nous avons besoin que les décisions en matière d’asile soient prises de manière rapide et équitable et avec la même qualité élevée partout en Europe. Et nous avons besoin de normes d’accueil élevées et convergentes dans tous les États membres.

« La nouvelle agence contribuera à atteindre cet objectif, en s’appuyant sur l’excellent travail de l’EASO.

“Cela nous aidera également à passer de la crise à la préparation et à la réponse – une étape clé vers une gestion durable des migrations en Europe.”

Mais les pays les plus touchés en Méditerranée – Italie, Malte, Grèce, Chypre et Espagne – devraient faire une déclaration aujourd’hui pour rappeler leur position commune selon laquelle l’accord EUAA n’est pas propice au déballage du dossier migratoire.

La nouvelle agence surveillera la manière dont les pays de l’UE mettent en œuvre leurs systèmes d’asile.