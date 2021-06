Actualités de l’UE: Macron a averti que la tentative d’interdire les touristes britanniques et de « punir » le Brexit Monde | Nouvelles

in

Macron “se met en quatre” contre la Grande-Bretagne, dit Boulton

M. Macron et la chancelière allemande Angela Merkel souhaitent que les autres membres de l’UE27 emboîtent le pas en obligeant tous les visiteurs britanniques dans leur pays à se mettre en quarantaine pendant dix jours, citant des inquiétudes concernant la prévalence de la variante Delta. Cependant, les critiques soutiennent qu’une telle politique interdit effectivement les visiteurs britanniques du continent, et un rapport publié par le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU avertit M. Macron et Mme Merkel qu’ils flirtent avec le désastre.

Facts4EU a utilisé les derniers chiffres du bloc concernant son industrie du tourisme au cours de son analyse.

Les statistiques ont montré que le nombre de nuits passées dans les établissements d’hébergement touristique de l’UE par les visiteurs étrangers a diminué de 79,7 % entre avril 2020 et mars 2021, par rapport aux 12 mois précédents, soit l’équivalent de 1,05 milliard de nuits en moins.

Parmi les États membres de l’UE pour lesquels des données sont disponibles, les baisses les plus importantes ont été enregistrées en Espagne (-90 %), en Roumanie (-89 %), en Hongrie et en Finlande (tous deux -88 %), en République tchèque (-87 %), à Malte (- 85 %) et le Portugal (-84 %).

La Bulgarie, Chypre, la France, la Grèce et l’Irlande n’ont pas fourni de chiffres à la Commission européenne et n’ont donc pas été inclus dans l’analyse de Facts4EU.

Le porte-parole de Facts4EU, Leigh Evans, a déclaré: “Avec une autre réunion de l’UE prévue à Bruxelles cette semaine, il semble que la chancelière Merkel et le président Macron n’aient pas abandonné leur combat pour imposer les conditions les plus strictes à l’échelle de l’UE aux vacanciers britanniques cet été.

“Ils ont échoué dans cette tentative au sommet de l’UE la semaine dernière, mais ils continueraient de faire pression sur les autres États membres de l’UE pour empêcher les vacanciers du Brexit Grande-Bretagne de visiter n’importe quel pays de l’UE cette saison.”

Evans a ajouté: “Avec une baisse de 80% des visiteurs étrangers et avec certains pays de l’UE fortement tributaires du tourisme comme partie importante de leur économie, il faut se demander jusqu’où certains dirigeants européens sont prêts à aller dans leurs tentatives de punir les Britanniques les gens à voter pour quitter l’empire de l’UE.

« Les décès quotidiens au Royaume-Uni de quelque manière que ce soit liés à Covid continuent d’être bien inférieurs à ceux observés dans l’UE.

“Hier, seulement 11 décès ont été signalés à travers le Royaume-Uni” avec Covid “.

« Cela ne représente que 0,66 % du nombre moyen de décès quotidiens (1657), toutes causes confondues.

« Le taux de l’UE est tout aussi faible, mais il est néanmoins trois fois supérieur à celui du Royaume-Uni. »

Les Britanniques entrant en Allemagne sont actuellement tenus de se mettre en quarantaine pendant 14 jours, et ceux entrant en France qui ne sont pas complètement vaccinés doivent s’isoler pendant sept jours et passer les tests nécessaires. S’exprimant jeudi, Mme Merkel a déclaré: “Dans notre pays, si vous venez de Grand Grande-Bretagne, vous devez entrer en quarantaine.

“Et ce n’est pas le cas dans tous les pays européens, et c’est ce que j’aimerais voir.”

M. Macron veut ce qu’il appelle une réponse «harmonisée» et fait valoir que les restrictions seraient la pierre angulaire du passeport vaccinal contre le coronavirus dit «passe vert» de l’UE.

S’exprimant plus tôt cette semaine, il a déclaré : « Nous devons rester vigilants sur ce point, sur la coordination nécessaire.

« Cette coordination nécessite également une harmonisation de nos règles en matière d’ouverture aux pays tiers. C’est la clé du pass vert européen.

« Nous sommes parfaitement alignés avec Angela Merkel.

« Vigilance à l’émergence de cette nouvelle variante, et d’une coordination européenne absolument indispensable.

Mme Merkel souhaite que l’UE impose une quarantaine obligatoire de 14 jours à toute personne se rendant du Royaume-Uni vers l’UE.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait lui demander de réfléchir à nouveau lorsqu’elle lui rendra visite à Chequers vendredi.