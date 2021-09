Actualités de l’UE : Macron réagit à la dispute sur les sous-marins avec un complot visant à conclure de nouveaux accords avec l’armée de l’UE | Monde | Nouvelles

La France s’apprête à vendre 52 canons d’artillerie Caesar à la République tchèque dans le cadre d’un accord d’une valeur de 257 millions d’euros alors que Paris fait pression pour une plus grande autonomie de la défense européenne, a déclaré mercredi un responsable du ministère des Armées. Le président Emmanuel Macron a déclaré mardi que l’Europe devait cesser d’être naïve lorsqu’il s’agissait de défendre ses intérêts et devait renforcer ses propres capacités militaires après avoir conclu un accord de frégate de 3 milliards d’euros avec la Grèce et signé un accord de coopération.

Paris a été plongé dans un différend avec les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne au début du mois au sujet d’un accord trilatéral sur la sécurité nucléaire qui a fait couler un contrat de sous-marins de conception française de plusieurs milliards de dollars avec Canberra.

“Cet (accord tchèque) intervient après une période de rapprochement avec la République tchèque qui a été marquée sur le plan stratégique, mais aussi une vision plus proche de ce que devrait être et devrait nous apporter la politique européenne de défense”, a déclaré le responsable aux journalistes avant une visite de la ministre des Forces armées Florence Parly à Prague jeudi pour signer le contrat.

La plupart des canons seront assemblés en République tchèque.

La France a également cherché à amener des alliés européens dans des opérations militaires dans la région du Sahel en Afrique, où elle compte quelque 5 000 soldats antiterroristes combattant des militants islamistes dans le cadre des efforts visant à encourager une stratégie militaire européenne plus large.

Les Tchèques sont l’un des neuf pays qui ont fourni des forces spéciales à un contingent européen.

S’exprimant pour la première fois sur l’accord AUKUS, Macron a saisi mardi l’occasion pour plaider en faveur d’une plus grande autonomie européenne alors que Washington réoriente de plus en plus ses intérêts vers la Chine et l’Indo-Pacifique.

« Les Européens doivent cesser d’être naïfs. Quand on est sous la pression de pouvoirs, qui parfois se durcissent (leur position), il faut réagir et montrer qu’on a le pouvoir et la capacité de se défendre. Ne pas escalader, mais se protéger, “, a déclaré Macron lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

“Ce n’est pas une alternative à l’alliance des États-Unis.

“Il ne s’agit pas d’une substitution, mais d’assumer la responsabilité du pilier européen au sein de l’OTAN et d’en tirer les conclusions qu’on nous demande de veiller à notre propre protection.”

Lorsqu’on lui a demandé si cet accord risquait d’augmenter les tensions en Méditerranée orientale, Macron a déclaré que l’accord ne visait pas un pays en particulier, mais la Grèce, car la frontière extérieure de l’Union européenne devait être protégée.

“Je n’ai pas l’impression qu’à l’été 2020 c’était la Grèce qui était belliqueuse en Méditerranée orientale”, a déclaré Macron, faisant allusion aux actions turques dans la région.

« En tant qu’Européens, il est de notre devoir de faire preuve de solidarité avec les États membres. Il est légitime que nous nous engagions à l’équiper afin qu’il puisse faire respecter son intégrité territoriale et que nous nous engageons à coopérer pour le protéger en cas d’intrusions, d’attaques ou d’agressions, ” il a dit.