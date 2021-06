Actualités de l’UE : Matteo Salvini annonce des plans pour un supergroupe eurosceptique pour secouer Bruxelles | Politique | Nouvelles

Le chef de file de la Lega Nord (Ligue du Nord) italienne a déclaré vouloir réunir des politiciens conservateurs de son groupe Identité et démocratie, les conservateurs et réformistes européens et des personnalités de droite du Parti populaire européen, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban. M. Salvini a déclaré : « Le moment est venu de réunir les meilleurs de ces trois groupes et de commencer à jouer un rôle décisif au Parlement européen. Il est apparu sous le slogan « Projet d’une autre Europe » lors d’un sommet du groupe ID à Cascais, au Portugal.

M. Salvini a déjà eu des entretiens avec le parti au pouvoir en Pologne Droit et justice et M. Orban.

Ils se sont rencontrés pour la dernière fois en avril à Budapest, où le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki était présent.

Le leader de la Ligue a proposé de se réunir à nouveau en juin en Pologne ou en Italie pour voir s’ils peuvent progresser davantage sur la création du supergroupe eurosceptique.

Les dirigeants des principaux partis politiques de l’ECR se sont réunis vendredi à Varsovie pour discuter de la possibilité de former un nouveau groupe au Parlement européen.

Cela pourrait également inclure le parti espagnol Vox et les frères italiens d’Italie.

Une source de Droit et justice a déclaré : « Le but de ces pourparlers est d’amener la présence d’une grande force de centre-droit au Parlement européen qui sera en mesure de mettre un frein à cette situation extrêmement libérale, extrêmement politisée, pleine de doubles standards et violation des traités, direction actuelle du développement de l’UE. »

M. Salvini cherche à déplacer la prise de décision de l’UE vers la droite, avec une série de réformes radicales qui seront vilipendées par les dirigeants libéraux du bloc.

Le chef eurosceptique a déclaré que les problèmes d’immigration et de famille doivent être résolus dans toute l’UE.

« Sur certaines questions, il est nécessaire que quelqu’un à Bruxelles dise non à la location d’utérus et à l’adoption d’enfants par des homosexuels », a-t-il déclaré.

“J’espère qu’au PPE aussi il y a ceux qui n’acceptent pas d’être des subordonnés de la gauche.”

M. Salvini a ajouté : « L’Europe n’est pas l’Union européenne, ce n’est pas l’euro. C’est des millions d’Européens ».

Le PiS et un allié plus petit détiennent 27 des 52 sièges du Parlement européen de la Pologne, le Fidesz a 11 représentants et la Ligue a 28 des 76 sièges de l’Italie.

Cela donnerait aux dirigeants renégats une démonstration de force significative lorsqu’ils tentent de pénétrer dans le processus décisionnel bruxellois.

Malgré ses convictions eurosceptiques, le supergroupe sera probablement en désaccord avec l’actuel gouvernement Brexiteer de Downing Street

La semaine dernière, le Premier ministre Boris Johnson a condamné les commentaires de son homologue hongrois, M. Orban, sur les droits des LGBT et les attaques contre la liberté des médias.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre a fait part de ses préoccupations importantes concernant les droits de l’homme en Hongrie, notamment l’égalité des sexes, les droits des LGBT et la liberté des médias.