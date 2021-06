CureVac “n’a pas atteint l’objectif d’efficacité” révèle l’hôte

Les militants du Nexit Denktank, luttant pour que les Pays-Bas quittent l’UE, ont fustigé la Commission à la nouvelle que le vaccin allemand CureVac n’avait pas réussi à prouver son efficacité. La Commission avait acheté 405 millions de doses du vaccin pour les États membres du bloc, une décision qualifiée de “gaspillage” de l’argent des contribuables, selon les militants furieux.

Ils ont déclaré : « Le vaccin allemand n’est efficace qu’à 47 pour cent.

“Après des mois d’alarmisme à propos du britannique AstraZeneca et du russe Spoutnik V, c’est le meilleur qui puisse être produit en Allemagne…

“L’UE a acheté 405 millions de ces vaccins.

“L’argent des impôts néerlandais est gaspillé.

« Sortie ! »

Les militants de Nexit ont critiqué la Commission pour les achats de CureVac (Image: GETTY)

Nouvelles de l’UE : le CureVac allemand s’est avéré efficace à 47 % seulement (Image : GETTY)

Citant l’ancien député européen Martin Daubney du Brexit Party, ils ont poursuivi: “Les restants pensaient que sans l’UE, nous serions isolés et faibles.

“Jusqu’à présent, seuls les eurosceptiques avaient prêté attention, mais maintenant tout le monde peut voir à quoi ressemble vraiment l’UE.

“La politique de vaccination du Royaume-Uni est la meilleure publicité pour le Brexit!”

La société de biotechnologie allemande CureVac a vu des milliards d’euros effacés de sa valeur marchande jeudi après que son vaccin COVID-19 se soit avéré efficace à seulement 47% lors d’une première lecture d’essai, ébranlant la confiance des investisseurs dans sa capacité à affronter des tirs rivaux.

L’efficacité décevante de son vaccin, le CVnCoV, est ressortie d’une analyse intermédiaire dans une étude portant sur environ 40 000 volontaires en Europe et en Amérique latine, CureVac déclarant mercredi que de nouvelles variantes s’étaient avérées un vent contraire.

LIRE LA SUITE: Des milliers d’Européens risquent de perdre leurs allocations au Royaume-Uni

Les actions CureVac cotées à Francfort et à New York ont ​​chuté de plus de 50% au début des échanges sur ces marchés et ont baissé de 43% à 14h51 jeudi, leur plus bas niveau en plus de sept mois, effaçant plus de 6 milliards d’euros de la valeur marchande de l’entreprise. .

Les essais de stade avancé des vaccins BioNTech/Pfizer et Moderna, qui, comme ceux de CureVac, sont basés sur la technologie de l’ARNm, ont eu des taux d’efficacité bien supérieurs à 90 % mais ont eu lieu lorsque la version originale du coronavirus était dominante.

Les données sur leurs produits n’ont toutefois suggéré jusqu’à présent qu’une protection un peu plus faible contre les nouvelles variantes.

CureVac, qui avait enregistré 134 infections au total pour l’analyse initiale, a déclaré qu’il prévoyait de publier les résultats finaux basés sur plus de 200 cas dans deux à trois semaines.

A NE PAS MANQUER :

Des pêcheurs irlandais prendront d’assaut Dublin pour protester contre l’UE [ANALYSIS]

Le SNP aurait pu être arraché sous eux – Boris a remis le plan directeur [INSIGHT]

Brexit EN DIRECT : Emmanuel Macron complote pour voler les affaires britanniques [LIVE BLOG]

La Commission européenne a acheté 405 millions de doses de CureVac (Image : GETTY)

Des infections supplémentaires suffisantes s’étaient déjà produites parmi les participants mais n’avaient pas encore été examinées pour être incluses dans l’analyse finale, a-t-il ajouté.

Les représentants de la santé publique du monde entier font pression pour un déploiement rapide des vaccins disponibles pour contrer les mutations hautement contagieuses de COVID-19 telles que la variante Delta qui est apparue pour la première fois en Inde.

La lecture de CureVac contrastait fortement avec les résultats annoncés par Novavax cette semaine, montrant que son vaccin expérimental COVID-19 était efficace à plus de 90%, y compris contre une variété de variantes préoccupantes du coronavirus dans un essai clinique basé aux États-Unis.

Pourtant, le taux d’efficacité de CureVac était similaire à celui du vaccin de Sinovac dont l’Organisation mondiale de la santé a déclaré ce mois-ci qu’il était efficace à 51% pour prévenir les maladies symptomatiques, rapprochant ainsi le tir chinois de son déploiement dans les pays à revenu faible et intermédiaire sous la plate-forme COVAX.

Le PDG de CureVac, Franz-Werner Haas, a déclaré à . que la société prévoyait toujours de demander l’approbation de l’Agence européenne des médicaments (EMA), à condition que le tir lève l’obstacle formel de 50 pour cent d’efficacité.

Cependant, l’EMA a déclaré jeudi qu’elle n’imposerait pas un seuil d’efficacité de 50 pour cent pour les vaccins, ajoutant des données d’essai complètes était nécessaire pour qu’elle puisse évaluer correctement les avantages et les risques d’une injection.

Dans le cadre du seul accord d’approvisionnement majeur de CureVac pour le produit testé dans l’essai, l’Union européenne a obtenu jusqu’à 405 millions de doses du vaccin en novembre, dont 180 millions sont facultatives.

Dans un pari sur la technologie de CureVac, la Grande-Bretagne a passé une commande conditionnelle de 50 millions de doses en février sur des vaccins encore à développer qui s’appuient sur le produit testé dans l’essai.

Après les résultats intermédiaires, la Commission européenne a déclaré qu’elle devrait attendre les résultats définitifs et l’évaluation du régulateur européen des médicaments avant de prendre des mesures, a déclaré jeudi une porte-parole de l’exécutif européen lors d’une conférence de presse.