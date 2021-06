Actualités de l’UE : non, merci ! Les Suédois rejettent l’adoption de l’euro dans le dernier sondage embarrassant | Monde | Nouvelles

in

Un récent sondage publié par Europe Elects a révélé que 76% des citoyens suédois interrogés sont catégoriquement opposés à l’adhésion à la zone euro. Le sondage a vu 9216 personnes interrogées entre le 28 avril et le 27 mai : “L’euro devrait-il remplacer la couronne suédoise comme monnaie nationale ?”.

Seulement 24 pour cent des répondants ont dit oui, tandis que 16,5 pour cent étaient indécis.

La Suède est membre de l’Union européenne depuis 1995. Son adhésion au bloc en vertu du traité de Maastricht oblige le pays à rejoindre la zone euro.

Mais les Suédois ne semblent pas avoir l’intention de remplacer la couronne dans un proche avenir.

Le pays n’a pas encore rejoint le mécanisme de taux de change européen II (MCE II), affirmant qu’il est volontaire.

La participation au MCE II pendant deux ans est une exigence clé avant l’adoption de l’euro par les États membres.

La réticence du pays à rejoindre la zone euro n’est pas une surprise, surtout en période de récession à double creux.

L’économie de 19 pays de la zone euro s’est appuyée sur des mesures de relance sans précédent de la Banque centrale européenne pour rester à flot.

Et même si la croissance augmente avec l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19, les décideurs semblent vouloir pécher par excès de prudence.

La BCE est presque certaine de maintenir un flux généreux de mesures de relance lorsque les décideurs politiques se réuniront aujourd’hui, craignant que des coûts d’emprunt plus élevés n’étouffent une reprise encore naissante.

Les récents commentaires de la présidente de la BCE Christine Lagarde et du membre du conseil d’administration Fabio Panetta suggèrent que la discussion de juin s’est effectivement terminée avant même la réunion d’aujourd’hui, avec une réduction des achats d’obligations peu probable, même si les décideurs politiques reconnaissent une amélioration des perspectives de croissance et le rythme rapide des vaccinations.

Panetta a catégoriquement rejeté toute réduction des achats d’obligations d’urgence tandis que Lagarde a déclaré qu’il était “beaucoup trop tôt” pour discuter de la réduction du programme d’achats d’urgence en cas de pandémie de 1,85 billion d’euros (PEPP) de la banque.

Bien que les décideurs politiques puissent toujours opter pour une voie différente, ils se rangent généralement derrière leur président et modifient rarement les propositions présentées par le conseil d’administration composé de six membres.

Les faibles perspectives d’inflation à moyen terme sont la principale justification du maintien d’un soutien abondant, mais les décideurs craignent également que les coûts d’emprunt augmentent progressivement, de sorte que tout retrait de la BCE pourrait risquer de déclencher une volatilité potentiellement dangereuse du marché.

“Plus la BCE attend avant d’admettre que la justification de l’exécution à plein régime de son programme d’achat d’urgence en cas de pandémie n’est plus aussi forte qu’elle l’était en mars, moins la transition vers moins d’achats d’actifs pourrait être douce à l’avenir”, a-t-il ajouté. a déclaré l’économiste Holger Schmieding.

“Si tel est le cas, les rendements obligataires pourraient augmenter plus fortement après un certain temps.”

Les rendements des obligations d’État de la zone euro se négociaient près de leurs plus bas niveaux depuis avril jeudi.

Pour compliquer encore la situation, la BCE est susceptible d’améliorer la plupart, sinon la totalité, de ses prévisions de croissance et d’inflation et pourrait même améliorer ses prévisions de croissance, déclarant les risques “équilibrés” pour remplacer une ligne de longue date sur les risques à la baisse.

L’inflation est également en hausse et a dépassé le mois dernier l’objectif de la BCE d’un peu moins de 2 %, un niveau qu’elle a dépassé pendant la majeure partie de la dernière décennie.

Mais l’économie aura besoin d’une autre année juste pour revenir à son niveau d’avant la pandémie et le bond de l’inflation est principalement un renversement de la chute des prix de l’énergie de l’année dernière, et non le début d’une nouvelle ère de pressions sur les prix, ont déclaré les décideurs.

Les pressions sous-jacentes sur les prix, un objectif clé pour la BCE, restent anémiques et la croissance des salaires est faible, laissant présager une inflation excessivement faible pour les années à venir.

L’Europe est également loin derrière les États-Unis dans sa reprise, donc tout retrait de soutien avant la Réserve fédérale serait considéré comme un signal dangereux.