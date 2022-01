Actualités de l’UE : Olaf Scholz s’allie en révolte contre le dirigeant allemand et Bruxelles | Politique | Des nouvelles

Le ministre fédéral allemand de l’Environnement vert Lemke a annoncé un « non catégorique » aux projets de Bruxelles de classer l’énergie nucléaire comme durable et donc digne d’être financée. Dans un mouvement qui divise déjà le nouveau gouvernement à Berlin, le politicien vert a déclaré à la télévision ARD que le gouvernement fédéral finaliserait sa déclaration dans les prochains jours et la transmettrait à la Commission européenne.

La position négative y est représentée par la coalition Ampel « fermée ».

Il appartiendrait alors à la Commission de décider de la marche à suivre, et pas seulement de l’Allemagne, malgré les voix claires contre le nucléaire.

Le gouvernement fédéral ou le Parlement européen n’auraient pas à eux seuls le pouvoir de revenir complètement sur leur décision.

L’exécutif bruxellois avait envoyé une proposition de règlement sur la taxonomie aux États membres de l’UE la veille du nouvel an.

Entre autres choses, il veut classer les investissements dans de nouvelles centrales nucléaires comme respectueux du climat dans certaines circonstances.

La Commission a déclaré lundi qu’elle avait repoussé à plus tard ce mois-ci la date limite pour que les experts fassent part de leurs commentaires sur les plans de division visant à permettre à certains projets de gaz naturel et d’énergie nucléaire d’être étiquetés comme des investissements durables.

La Commission a élaboré un plan à la fin de l’année dernière pour ajouter des investissements gaziers et nucléaires à la « taxonomie » de l’Union européenne, son livre de règles pour définir quels investissements peuvent être étiquetés comme respectueux du climat dans l’UE.

Bruxelles a déclaré lundi que ses conseillers experts auraient jusqu’au 21 janvier pour donner leur avis sur le projet de proposition, plutôt que jusqu’au 12 janvier comme initialement prévu.

« La date limite a été reportée d’une semaine et la raison est essentiellement de donner un peu plus de temps à la plateforme pour donner son avis », a déclaré le porte-parole de la Commission européenne Eric Mamer lors d’une conférence de presse, faisant référence à la « plate-forme » de conseillers de l’industrie. , les ONG et le secteur financier.

Une super-majorité des pays de l’UE ou du Parlement européen pourrait le bloquer dans les quatre mois qui suivraient.

S’ils ne le font pas, les règles entreraient en vigueur.

La taxonomie tant attendue fait partie des plans de l’UE visant à mobiliser des investissements massifs à faible émission de carbone pour atteindre son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

En utilisant des critères détaillés auxquels chaque investissement « vert » doit répondre – tels que les limites d’émissions ou l’efficacité énergétique – la taxonomie vise à rendre les projets respectueux du climat plus visibles et attrayants pour le capital privé, et à empêcher les organisations d’exagérer leurs références environnementales.