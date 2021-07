Actualités de l’UE : Plus d’un tiers des citoyens ne sont pas satisfaits de l’état de la démocratie dans le bloc | Monde | Nouvelles

in

Un sondage mené par la Fondation Bertelsmann a révélé que de nombreux membres du bloc sont préoccupés par l’état du processus démocratique au sein de l’UE et qu’il doit être amélioré. Les participants au sondage ont choisi la primauté du droit, des élections libres et la liberté d’expression comme les valeurs fondamentales les plus importantes d’une démocratie. Cependant, l’enquête a découvert qu’il y avait des différences distinctes entre les différents États membres de l’UE.

L’une des principales conclusions de l’étude était que ceux qui étaient satisfaits de la constitution démocratique de leur propre pays ont continué à donner des notes plus faibles à l’UE.

À l’inverse, les attitudes à l’égard de la démocratie dans l’UE dans son ensemble étaient beaucoup plus positives de la part de ceux qui étaient plus préoccupés par la démocratie dans leur propre pays.

Selon l’étude, 70 pour cent des personnes interrogées en Allemagne sont satisfaites de l’état de la démocratie au sein de leur propre nation.

Ce n’est qu’aux Pays-Bas que la valeur est supérieure à 74 pour cent.

À l’opposé, les électeurs polonais ont attribué à l’UE dans son ensemble le taux d’approbation le plus élevé pour la démocratie, à 70 %.

Les Espagnols ont évalué les capacités démocratiques de l’UE à 67%.

Cependant, en Allemagne, l’UE n’a qu’un taux d’approbation de 60 pour cent.

Les Européens considèrent qu’une bonne démocratie est un État de droit fonctionnel.

Sur une échelle de dix points, les Européens ont donné une exigence élevée, 9,1 points, pour que les gouvernements se conforment aux lois applicables.

Le principe selon lequel les tribunaux doivent traiter toutes les personnes sur un pied d’égalité a reçu neuf points.

Des élections libres et équitables et la liberté d’expression ont toutes deux obtenu 8,9 points.

Les Européens considèrent également qu’il est très important que les résultats des élections soient acceptés, avec 8,6 points sur 10.

Isabell Hoffmann, experte Europe à la Fondation Bertelsmann, a déclaré : « Dans toute l’Europe, les idées sur ce qui constitue une bonne démocratie sont très proches les unes des autres.

“C’est un bon signe et cela montre que l’UE n’est pas qu’une association économique, mais surtout une communauté de valeurs.”

L’enquête a été publiée mardi par la Fondation Bertelsmann et la Fondation Roi Baudouin de Belgique.

L’enquête a été réalisée en impliquant près de 12.000 Européens en décembre 2020.

L’UE a subi des pressions sur la façon dont elle a géré la pandémie de Covid-19.

Le bloc, en particulier, a été critiqué pour sa gestion du déploiement du vaccin.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.