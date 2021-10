Actualités de l’UE : Polexit et le chaos des prix de l’énergie font que les blocs se bousculent pour sauver la face | Monde | Nouvelles

Angela Merkel évite la poignée de main avec Ursula von der Leyen

Les chefs de l’UE se réunissent à Bruxelles pour le sommet du Conseil d’automne et, comme prévu, ils se sont opposés à la position de plus en plus capricieuse de la Pologne dans le bloc et aux solutions à la crise énergétique. Les dirigeants ont eu du mal à trouver une solution à l’un des problèmes abordés lors des discussions du premier jour du sommet, ce qui a incité les médias allemands à dénoncer « l’UE est en feu » alors que le bloc semble de plus en plus divisé.

Le quotidien allemand Welt a publié un résumé des discussions intitulé « Une fois de plus, la maison européenne est en feu ».

C’était le dernier sommet officiel de l’UE d’Angela Merkel dans la peau de sa chancelière allemande.

Le quotidien allemand a affirmé que, comme d’habitude, Mme Merkel a été forcée d’être la voix du raisonnement pour calmer les factions opposées du bloc.

Ils ont écrit : « Au cours des 16 années de sa chancellerie, Angela Merkel n’a jamais eu beaucoup de temps pour reprendre son souffle.

« D’abord la crise de l’euro, puis la crise des réfugiés et maintenant la pandémie de corona.

« Il était donc significatif que le dernier sommet de l’UE ne soit pas l’événement calme attendu avec de bons toasts d’adieu au dîner avec une soupe au pistou, un filet de bar au fenouil sauté et un gâteau aux fraises pour le dessert.

« Au contraire, la maison européenne était de nouveau en feu. »

La dirigeante allemande sortante aurait été celle qui a convaincu ses homologues d’avoir une discussion constructive sur la position de la Pologne dans le bloc, plutôt que de frapper le plus grand pays d’Europe de l’Est de l’UE avec des sanctions et des poursuites judiciaires.

Actualités de l’UE : Merkel a appelé ses homologues à engager un dialogue avec la Pologne (Image : GETTY)

Bien que, avant d’entrer dans la salle, les dirigeants européens se soient alignés pour réprimander Varsovie jeudi pour avoir contesté les fondements juridiques de l’UE, mais le Premier ministre polonais a déclaré qu’il ne céderait pas au « chantage » alors qu’il rejoignait un sommet des 27 nations du bloc.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré qu’il était prêt à résoudre les différends avec Bruxelles, bien que beaucoup craignent qu’un fossé idéologique tenace entre l’Europe orientale et occidentale ne constitue une menace existentielle pour l’UE elle-même.

« Il y a quelques jours, le fondement juridique de notre Union a été remis en cause », a déclaré le président du Parlement européen David Sassoli dans une lettre alors que les dirigeants se réunissaient à Bruxelles pour leur sommet.

« Ce n’était pas pour la première fois, bien sûr, et ce ne sera pas la dernière. Mais jamais l’Union n’a été remise en cause aussi radicalement », a déclaré le chef de l’Assemblée européenne.

Les tensions de longue date entre les nationalistes au pouvoir en Pologne et la majorité libérale du bloc ont augmenté depuis que le Tribunal constitutionnel polonais a statué ce mois-ci que des éléments du droit de l’UE étaient incompatibles avec la charte du pays, remettant en cause un principe central de l’intégration européenne.

Le différend risque non seulement de précipiter une nouvelle crise fondamentale pour le bloc, qui est toujours aux prises avec les conséquences du Brexit. Cela pourrait priver la Pologne de généreuses subventions de l’UE.

« Certaines institutions européennes s’arrogent le droit de décider sur des questions qui ne leur ont pas été attribuées », a déclaré Morawiecki alors qu’il entrait dans les pourparlers, qui interviennent deux jours après que la Commission européenne exécutive a menacé de prendre des mesures contre Varsovie.

« Nous n’agirons pas sous la pression du chantage (…) mais nous parlerons bien sûr de la manière de résoudre les différends actuels dans le dialogue. »

Ses homologues occidentaux plus riches sont particulièrement désireux d’empêcher que les contributions en espèces de leurs gouvernements à l’UE profitent aux politiciens socialement conservateurs qu’ils considèrent comme une atteinte aux droits humains fixés dans les lois européennes.

« Si vous voulez avoir les avantages d’être dans un club, alors vous devez respecter les règles », a déclaré le Premier ministre belge Alexander de Croo. « Vous ne pouvez pas être membre d’un club et dire ‘Les règles ne s’appliquent pas à moi’. »

Alors qu’ils passaient au sujet officiel à l’ordre du jour – la crise énergétique – les tensions montaient encore plus dans la salle.

Actualités de l’UE : les dirigeants se sont réunis à Bruxelles pour le sommet du Conseil d’automne (Image : GETTY)

La Commission européenne a publié la semaine dernière une « boîte à outils » décrivant les mesures nationales que les gouvernements peuvent prendre et a déclaré que Bruxelles examinerait des options à plus long terme pour faire face aux chocs de prix.

Les dirigeants européens ont débattu de ces options jeudi. La plupart des pays de l’UE ont déjà élaboré des plans d’action d’urgence pour protéger les consommateurs, notamment des réductions des taxes sur l’énergie et des subventions pour les ménages les plus pauvres.

Les conclusions finales de leur sommet invitaient les pays à utiliser d’urgence la boîte à outils « pour apporter une aide à court terme aux consommateurs les plus vulnérables et pour soutenir les entreprises européennes ».

Les mesures à plus long terme sont plus controversées, les pays étant divisés sur les mesures que l’UE devrait prendre pour se protéger contre les futures flambées des prix.

Dans ce que les diplomates de l’UE ont qualifié de réponse à une poussée de la République tchèque, les conclusions du sommet ont été mises à jour jeudi soir pour inviter la Commission européenne « à étudier le fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité, ainsi que du marché EU ETS, avec le l’aide de l’Autorité européenne des marchés financiers. »

La Commission devrait ensuite évaluer « si certains comportements commerciaux nécessitent des mesures réglementaires supplémentaires », selon les conclusions.

La Pologne, la République tchèque et l’Espagne ont demandé à l’UE de limiter la participation des spéculateurs financiers au marché du carbone, ce qui, selon eux, a contribué à pousser les prix du CO2 à des niveaux record.

La Pologne souhaite également que Bruxelles enquête pour savoir si le comportement du russe Gazprom a alimenté la hausse des prix du gaz européen.

La Commission a déjà accepté d’étudier les deux questions, mais ne s’est pas engagée à prendre des mesures immédiates.

Les prix du gaz en Europe ont atteint des niveaux records, car l’offre restreinte est entrée en collision avec les économies émergeant de la pandémie de COVID-19, dans un contexte de flambée des prix du CO2 et de livraisons de gaz plus faibles que prévu en provenance de Russie.

Cela a incité certains États membres à demander une réponse de l’UE – l’Espagne, l’Italie et la Grèce proposant un nouveau système d’achat de gaz commun entre les pays de l’UE pour former des réserves stratégiques.

D’autres, dont l’Allemagne et les Pays-Bas, hésitent à réviser les réglementations de l’UE en réponse à une crise à court terme.

La Commission a déclaré que les prix du gaz devraient se stabiliser à un niveau inférieur d’ici avril.

La lutte sur la réponse de l’UE à la crise des prix de l’énergie sera reprise lors d’une réunion d’urgence des ministres de l’énergie de l’UE le 26 octobre.

Une note préparatoire à cette réunion, vue par ., a déclaré que les ministres débattraient « des mesures supplémentaires au niveau de l’UE et des États membres, y compris l’utilisation d’outils financiers de l’UE, qui pourraient être envisagées ».

La flambée des prix a également attisé les tensions familières sur les politiques de l’UE pour lutter contre le changement climatique, la Pologne appelant à Bruxelles pour modifier ou retarder certaines mesures vertes prévues.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a qualifié jeudi les projets de politique climatique de l’UE de « fantasme utopique ». Ce point de vue est en contradiction avec d’autres pays qui affirment que les prix élevés du gaz devraient accélérer le passage de l’Europe aux énergies renouvelables afin de réduire l’exposition des pays à la volatilité des prix des combustibles fossiles.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg