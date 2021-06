Actualités de l’UE : Pourquoi Bruxelles devrait s’inquiéter sérieusement du rapport accablant des Français | Monde | Nouvelles

Le chiffre inquiétant provient du dernier sondage Eurobaromètre qui sera publié plus tard dans la journée par la Commission européenne. La France, qui est historiquement l’un des pays les plus eurosceptiques du bloc selon les sondages passés par le bloc, est une nouvelle fois en tête de liste des plus mécontents.

Selon le rapport, vu par Politico, seulement 15 pour cent des citoyens français interrogés soutiennent l’UE telle qu’elle est aujourd’hui.

Le secrétaire d’État français aux Affaires européennes Clément Beaune a affirmé que les chiffres montrent « qu’il y a une longue déception française avec l’Europe, mais cela peut changer car dans la pratique, l’Europe devient plus française dans ses préoccupations et ses actions.

“C’est à nous de le montrer.”

Il a également déclaré au Playbook de Politico qu’en France « il y a en effet une attente de réforme plus qu’ailleurs en Europe ».

Près de 27 000 personnes à travers l’UE ont été interrogées entre mars et avril pour le sondage.

Le résultat est particulièrement inquiétant pour l’UE alors que les Français se préparent à se rendre aux urnes l’année prochaine.

Un sondage du mois dernier a montré que les 25 à 34 ans penchaient fortement pour la leader du Rassemblement national Marine Le Pen lors de l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Le chef du parti d’extrême droite devrait remporter le premier tour des élections lorsque la France se rendra aux urnes l’année prochaine, selon un sondage de l’Institut français d’opinion publique pour Le Figaro.

LIRE LA SUITE: Un anti-vaxxer malade de Covid après avoir déclaré que les jabs tueraient des «personnes stupides»

Il a averti que M. Macron avait perdu toute sa base de gauche alors que l’électorat de droite est divisé entre lui et Mme Le Pen.

M. Roche a déclaré: “Macron a été élu comme étant de gauche et de droite, et il a proposé un programme bien équilibré.

“Mais il a presque exclusivement mis en œuvre des politiques de droite, et les sondages d’opinion montrent que nous sommes maintenant à un tournant : Macron a perdu le soutien de presque tous ses électeurs de gauche.”

Charles Grant, directeur du Center for European Reform, a déclaré que la France utiliserait sa présidence de l’UE au premier semestre de l’année prochaine avant les élections présidentielles françaises pour “promouvoir ses idées sur l’Europe”.

Mais, M. Grant a averti que les responsables devront produire des “livrables concrets” pour aider M. Macron à gagner.

Grant a écrit : « La France utilisera sa présidence de l’UE au premier semestre 2022 pour promouvoir ses idées sur l’Europe.

“Heureusement pour Macron, de nombreuses personnes clés à Bruxelles sont sympathiques à la France.

“Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, Charles Michel, le président du Conseil européen, et Josep Borrell, le haut représentant pour la politique étrangère, doivent leur travail au soutien de Macron.”

M. Grant a ensuite ajouté: “Les responsables français disent que les trois premiers mois de leur présidence de l’UE doivent produire des” livrables concrets “, pour aider Macron à être réélu.

“Ils parlent de progrès en matière de défense européenne, de réussite de la Facilité pour la relance et la résilience (RRF) et de commencer à réformer les règles budgétaires de l’UE.”