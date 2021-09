Actualités de l’UE : Qui déclarera la guerre – VDL ou Verhofstadt ? Les revendications de l’armée de l’UE sont déchirées | Politique | Nouvelles

Des étiquettes d’avertissement simples et faciles à comprendre sur le devant de l’emballage des produits alimentaires emballés conviendraient le mieux à un pays comme l’Inde. Les experts saluent les avertissements simples et faciles à comprendre sur l’étiquette du devant de l’emballage (FOPL) sur le devant de l’emballage dans les produits alimentaires emballés pour faire face […] More