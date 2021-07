Actualités de l’UE : Scandale de la pêche à l’électricité alors que les Pays-Bas « ont délibérément retenu des informations » | Monde | Nouvelles

in

Malgré les prétentions de l’UE de protéger les normes environnementales, la flotte de pêche néerlandaise s’est avérée avoir manipulé des données afin d’obtenir davantage de licences pour que sa flotte ravage la mer du Nord. Une enquête a révélé que le ministère néerlandais de l’Agriculture et de la Pêche avait retenu des informations vitales sur la flotte afin de pêcher dans la mer du Nord entre 2015 et 2017. Pour cette raison, jusqu’à 84 navires néerlandais ont été autorisés à utiliser des filets de pêche électrifiés pour étourdir et attraper des poissons. – une pratique interdite depuis le 1er juillet de cette année.

Telle est l’utilisation abusive de l’information, les politiciens néerlandais ont critiqué le gouvernement d’avoir induit la Commission européenne en erreur.

Selon la chaîne de télévision néerlandaise NOS, le gouvernement national a été « créatif » avec des données clés afin de garder la Commission européenne dans l’ignorance.

Cela a permis aux navires de poursuivre une technique de pêche qui, selon Greenpeace, transforme les fonds marins en un “cimetière”.

La pêche à l’électricité avait été interdite en 1998 mais depuis 2007, la pêche avec des filets à électrodes est autorisée sur une base scientifique.

Le député social-démocrate Joris Thijssen a déclaré : « La Commission européenne a été sciemment induite en erreur en obtenant quelques licences supplémentaires à court terme.

« Il y a une défaillance structurelle au ministère.

L’utilisation de filets à électrodes cible les poissons du fond marin tels que la sole et peut nuire à d’autres espèces qui n’étaient pas destinées à être capturées.

Le rapport Deep Blue Seas de 2020, a déclaré : « Des études démontrent la nature hautement destructrice de cette méthode de pêche, provoquant des fractures des épines chez les poissons non ciblés, affaiblissant le système immunitaire des vers et des crevettes et réduisant les taux d’éclosion des œufs de morue.

Un porte-parole du ministère a déclaré à la chaîne que les problèmes liés aux données internes n’avaient pas été correctement traités.

Ils ont dit : « Tout s’est retourné contre nous.

“Les signaux internes indiquant que quelque chose n’allait pas n’ont pas été suffisamment pris en compte.”

Les organisations de pêche du pays ont également affirmé qu’elles n’avaient pas participé aux discussions entre la Commission européenne et le gouvernement.

Pim Visser, directeur de l’association de chalutage a déclaré : « Nous recevons les permis du gouvernement et nous avons toujours respecté les quotas.

“Nous avons agi de bonne foi.”

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.