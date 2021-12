Actualités de l’UE : Scholz lance le défi à Poutine alors que les craintes de guerre augmentent | Monde | Des nouvelles

Les dirigeants de l’Union européenne souligneront jeudi l’inviolabilité de la frontière ukrainienne, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz à son arrivée pour un sommet de l’UE à Bruxelles au milieu de ce que l’Occident dit être des préparatifs russes pour une attaque contre l’Ukraine.

Il a déclaré : « Nous discuterons de la situation difficile de l’Ukraine.

« La question de savoir ce qui se passe avec les mouvements de troupes le long de la frontière et donc nous soulignerons une fois de plus que l’inviolabilité des frontières est l’un des fondements très importants de la paix en Europe et que nous faisons tous tout ce qui est nécessaire pour que cette inviolabilité reste intact. »

S’exprimant devant la nouvelle chancelière allemande, le président lituanien Gitanas Nauseda a déclaré aux journalistes que l’UE doit faire tout son possible pour empêcher une éventuelle invasion russe de l’Ukraine et devrait utiliser des sanctions économiques pour endiguer le comportement agressif de la Russie.

Il a déclaré : « Nous devons tout faire pour éviter le pire des scénarios, que nous ne pouvons exclure (…) une intervention militaire sur le territoire de l’Ukraine.

« Nous avons suffisamment d’outils pour arrêter la Russie de son comportement agressif … nous devons parler de sanctions sectorielles et aussi économiques. »

Il a ajouté que l’OTAN devrait mettre à jour ses plans d’urgence pour tenir compte du fait que la Russie peut utiliser le territoire de la Biélorussie pour préparer une attaque contre un autre pays.

