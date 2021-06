Actualités de l’UE : Soit l’Italie réussit, soit le bloc bruxellois fait face à une « menace de crises comme 2011 » Monde | Nouvelles

in

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra à Rome aujourd’hui pour approuver le plan de Mario Draghi sur la manière de dépenser la plus grande partie du Fonds de relance de l’UE.

Tous les regards seront tournés vers la capacité du Premier ministre italien à faire preuve de solidarité entre les États membres alors qu’il déploiera 209 milliards d’euros de subventions et de prêts pour stimuler l’économie italienne.

M. Draghi a déclaré vendredi que l’incertitude économique prolongée due à la pandémie de COVID-19 signifie que les arguments en faveur d’une expansion monétaire et budgétaire restent convaincants.

Le dirigeant italien, un ancien chef de la Banque centrale européenne qui dirige une administration d’unité nationale en Italie, a déclaré lors d’un forum économique à Barcelone que l’objectif devrait être de ramener l’activité économique à “au moins” la trajectoire qu’elle avait avant la pandémie.

Il a déclaré: “Avec des niveaux d’activité plus élevés qu’avant, nous pouvons compenser l’augmentation de l’endettement qui a eu lieu pendant la crise sanitaire.”

Il a ajouté que les investisseurs doivent être rassurés sur le retour de la prudence budgétaire “dès que la reprise sera auto-entretenue”.

Mais l’union fiscale dont il se vante tant pourrait simplement “se dissoudre” à moins que son gouvernement ne s’assure que la voie d’une croissance économique plus élevée soit poursuivie.

Selon Andrea Capussela, professeur invité à la London School of Economics, « si l’Italie devait rater le chemin de la croissance la plus élevée, le plan aurait échoué : l’opportunité de convenir de toute forme d’union fiscale se dissoudrait, très probablement, et l’Union face à la menace de crises similaires à celle de fin 2011″.

M. Capussela a écrit dans un article intitulé “L’Italie et l’Europe monteront ou tomberont ensemble” que le Premier ministre italien a quatre réformes clés à mettre en place pour réussir.

LIRE LA SUITE: L’intimidation de la Grande-Bretagne par l’UE à propos du Brexit pour “déclencher la propre sortie de l’UE de la Suède”

Il a déclaré : « Ceux de l’administration publique, de la justice, du système de régulation et de la promotion de la concurrence.

“Chacun d’entre eux, cependant, a eu un ou plusieurs prédécesseurs comparables, tout aussi ambitieux, au cours des trois dernières décennies : ils étaient généralement bien conçus, comme je l’ai dit, mais le déclin du pays s’est déroulé sans perturbation.

“Si les équilibres pouvaient mater ces réformes, donc, en l’absence d’une vision convaincante pour soutenir leurs successeurs actuels, qui seule pourrait changer les attentes de la société, il semble difficile d’espérer des résultats nettement meilleurs.”

A NE PAS MANQUER :

Brexit EN DIRECT: Fury alors que le Royaume-Uni est contraint d’obéir à 300 règles de l’UE [LIVE BLOG]

Ann Widdecombe grince des dents alors que Lord Adonis dit que le Royaume-Uni rejoindra l’UE [VIDEO]

La manne du Brexit arrive ! Truss pour « s’emparer d’un prix scintillant » [INSIGHT]

La semaine dernière, l’Union européenne a levé 20 milliards d’euros sur une obligation à 10 ans lors de la plus importante vente de dette institutionnelle en une seule tranche qui a connu une demande presque record de 142 milliards d’euros, faisant un grand pas vers l’établissement comme un émetteur majeur de dette.

L’obligation a fortement rebondi sur le marché secondaire est une preuve supplémentaire d’une forte demande, avec son rendement – 0,086% au prix – en baisse de 5 points de base à environ 0,04 % mercredi.

Le rallye a été similaire à celui qui a suivi la première émission de l’UE en octobre dernier soutenant le programme de chômage SURE, un programme de soutien plus modeste.

Avec une demande bien supérieure à la taille de l’opération, l’appétit des investisseurs est resté insatisfait, ont déclaré les banquiers impliqués dans l’opération.

Il a attiré une telle demande à l’émission même si l’UE a plafonné les commandes qu’elle a envisagées des fonds spéculatifs, qui, gonflant leur demande pour garantir de meilleures allocations, ont été un moteur majeur des gros carnets d’ordres de vente d’obligations.