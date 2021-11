David Frost a averti l’UE de ne pas confondre son « ton raisonnable » avec un assouplissement des demandes lors de son intervention au Parlement hier.

Il a déclaré qu’il restait ferme sur ses lignes rouges dans les pourparlers avec l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord (NIP) au milieu des spéculations selon lesquelles il aurait fait volte-face sur les plans de suspension du traité international s’il n’y avait pas de percée avant Noël.

Le lecteur d’Express.co.uk, Figaro99, a exhorté le gouvernement « à mettre fin à la farce » après que Lord Forst a déclaré à ses pairs: « Je suggérerais à nos amis de l’UE de ne pas interpréter le ton raisonnable que j’utilise habituellement dans mes discussions avec eux comme impliquant l’assouplissement au poste d’attache. »

Le vice-président de la Commission européenne, Marcos Sefcovic, a noté un changement de ton dans les discussions la semaine dernière. Il a déclaré: « J’espère que cela conduira à des résultats tangibles pour les habitants d’Irlande du Nord. »

Mais le lecteur Uk264 a exhorté Lord Frost à mettre fin aux pourparlers, affirmant que l’UE a eu assez de temps pour résoudre un problème qui a vu le Royaume-Uni conclure que la manière stricte dont le protocole est mis en œuvre par Bruxelles a un effet néfaste sur le marché intérieur du Royaume-Uni.

Ce à quoi Michael’sAlwaysRight a répondu: « Il ne peut pas… NIP est là pour rester. »

Aux termes du protocole, toutes les expéditions traversant la mer d’Irlande depuis la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord doivent subir des contrôles douaniers afin d’éviter que des marchandises qui ne répondent pas aux règles de l’UE ne pénètrent dans le marché unique de l’UE via la frontière terrestre avec la République d’Irlande.

Le gouvernement souhaite la fin des contrôles pour les marchandises destinées à rester en Irlande du Nord et ne voyageant pas vers l’UE. Les ministres souhaitent également que le rôle de la Cour européenne de justice dans la surveillance du mécanisme soit supprimé.

Lord Frost a déclaré à plusieurs reprises qu’il était prêt à déclencher l’article 16 du protocole qui permettrait aux moyens juridiques de suspendre la mise en œuvre du traité si ses demandes ne sont pas satisfaites.

Lord Frost a déclaré jeudi que le gouvernement préférerait parvenir à un accord négocié s’il le pouvait.

Il a ajouté : « C’est la meilleure voie à suivre pour la stabilité et la prospérité de l’Irlande du Nord. Mais je tiens à préciser qu’en tant que ministre responsable, je ne recommanderais aucun résultat pour les négociations qui, à mon avis, ne soit pas sauvegardé sur les plans politique, économique , ou la stabilité sociale en Irlande du Nord. »

EN SAVOIR PLUS SUR LES BOSS BOSS FACE À UN TROU NOIR DE 40 M £

Cependant, le lecteur Quillan a décrit la dispute comme un jeu de bluff tandis que WhyAyeMan a exhorté le Premier ministre Boris Johnson à supprimer ce protocole.

Ce à quoi ColinfortheUK a rétorqué qu’un tel commentaire serait offensant pour M. Johnson, affirmant que le Premier ministre l’a salué comme un « accord fantastique, qui donne au Royaume-Uni tout ce qu’il veut ».

La Commission européenne aurait informé les ambassadeurs mercredi que le Royaume-Uni avait temporairement abandonné sa menace de déclencher l’article 16.

Le lecteur NeverTrustATory a exigé : « Nous sommes tous fatigués de la démagogie inutile de Frost et Johnson – mettez en œuvre le protocole NI comme vous l’avez convenu ou démissionnez et cédez le pouvoir à quelqu’un qui le fera. »

A NE PAS MANQUER :

Le titre de la duchesse de Sussex de Meghan est une blague dans l’interview d’Ellen [LATEST]

La main violette de la reine réapparaît – inquiétudes suscitées par les nouvelles images [REVEALED]

Frost affronte les juges de l’UE à son propre jeu [REPORT]

Aka Santa Claus a écrit: « Arrêtez de déconner avec des menaces vides et faites-le !!!!. »

Sterling77a a exigé : « Le peuple britannique veut des mesures et la fin de l’ingérence de l’UE dans les affaires britanniques. Le protocole NI ne fonctionne pas et doit être supprimé. Si les bureaucrates de l’UE imposent des sanctions, elles peuvent être égales et appliquées par le Royaume-Uni en toute guerre commerciale. »

La Commission européenne a déclaré que l’insistance de la Grande-Bretagne à mettre fin à la surveillance de la Cour européenne de justice avait rendu un accord difficile à conclure.

Cependant, le Royaume-Uni a fait valoir qu’il était injuste et peu pratique pour une organisation de l’UE de jouer un rôle aussi important dans les affaires britanniques.

Hanthony a affirmé qu’ils ne pouvaient pas voir M. Sefcovic retirer la Cour de justice européenne de tout accord.

Frenchdb a commenté : « La CJCE n’a pas son mot à dire sur moi » tandis que Spooks a écrit : « Supprimer la juridiction du [ECJ] problème résolu ».

Lord Frost et M. Sefcovic doivent poursuivre leurs entretiens à Bruxelles aujourd’hui.