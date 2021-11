Actualités de l’UE : Tesla rejette un financement d’un milliard de livres sterling de Bruxelles pour le bloc Gigafactory | Monde | Nouvelles

L’entreprise de véhicules électriques et d’énergie construit une usine de fabrication à Grünheide, dans la banlieue de Berlin. L’UE était prête à approuver un financement de plus d’un milliard d’euros dans le cadre du deuxième programme européen de piles et batteries (IPCEI).

Mais Tesla a annoncé vendredi qu’il ne prendrait pas l’argent, a annoncé le gouvernement allemand.

Une porte-parole du gouvernement allemand a déclaré vendredi à Der Tagesspiegel : « L’aide au projet de Grünheide avait été approuvée par la Commission européenne ».

En plus de cela, le gouvernement allemand s’est récemment engagé à contribuer 120 millions d’euros au fonds.

Mais selon le Financial Times, Tesla a été contraint de refuser les subventions européennes après que les retards de son projet d’usine de batteries eurent enfreint une condition du financement.

L’UE exige que tous les sites recevant ses fonds soient le « premier déploiement industriel » de la technologie.

Mais les retards causés en partie par des contestations judiciaires signifient que Tesla commencera probablement à produire les batteries ailleurs plus tôt, en violation de l’accord de financement.

En mai, le directeur général de Tesla, Elon Musk, a imputé les retards de production de l’usine en dehors de Berlin à la bureaucratie européenne.

Il a déclaré: « Je pense qu’il pourrait y avoir moins de bureaucratie, ce serait mieux. »

LIRE LA SUITE: Macron exhorté à déclencher une nouvelle guerre commerciale sur le secteur « menacé »

Le ministère fédéral allemand de l’Économie, cité dans Der Tagesspiegel, a déclaré que la décision de Tesla montre que « l’Allemagne est un lieu d’investissement attrayant et que les investisseurs étrangers investissent en Allemagne et dans le Brandebourg ».

Il a ajouté: « Les fonds gouvernementaux non utilisés par Tesla sont désormais disponibles pour d’autres projets. »

On estime qu’environ 2 000 emplois seront créés au sein de l’usine de cellules de batterie.

La production de l’usine fait partie de l’objectif de Tesla de fabriquer 20 millions de véhicules chaque année d’ici 2030.

L’entreprise n’a produit qu’un seul 500 000 véhicules en 2020.

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.