L’Union européenne est un “nouveau communisme”, selon Nigel Farage en 2013

Les partis d’opposition de centre-gauche devraient battre le gouvernement de coalition dirigé par les conservateurs par une marge de deux contre un lors du scrutin du mois prochain, selon un nouveau sondage. Le résultat donnerait au chef du parti travailliste Jonas Gah Store une chance de négocier un accord de partage du pouvoir avec des groupes de gauche. Et cela mettrait fin aux espoirs de l’actuelle première ministre Erna Solberg d’obtenir un troisième mandat conservateur.

Elle a été félicitée pour sa réponse rapide à la pandémie de coronavirus, donnant à la Norvège l’un des taux de mortalité Covid les plus bas d’Europe.

Mais Mme Solberg a cependant été confrontée à d’énormes critiques concernant les inégalités économiques et les réformes du secteur public.

En avril, le Premier ministre a été condamné à une amende par la police pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale lors de sa fête d’anniversaire.

Le dernier sondage montre que le centre-gauche pourrait augmenter son nombre de sièges dans l’assemblée de 169 membres à 114 contre 81.

Cela les placerait devant les conservateurs et les petits partis de centre-droit, qui sont en passe de remporter seulement 55 sièges, contre 88, selon l’enquête.

Le sondage, réalisé par Kantar du 2 au 6 août pour la télévision indépendante2, intervient juste au moment où la campagne électorale démarre.

Il confirme également la tendance à la baisse des conservateurs comme le montrent d’autres études similaires.

Les travaillistes font campagne sur un slogan selon lequel c’est maintenant le «tour du peuple», avec des promesses d’allégements fiscaux pour les familles à revenu faible et moyen.

Le parti s’est également engagé à mettre fin à la privatisation des services publics, à dépenser plus d’argent pour les hôpitaux et à augmenter les impôts des 20 % les plus riches.

Le Parti vert norvégien et le Parti rouge d’extrême gauche devraient tous deux augmenter leur nombre de sièges parlementaires, leur donnant le pouvoir d’influencer le gouvernement dirigé par les travaillistes.

Cela pourrait également avoir un impact significatif sur l’évolution future des relations de la Norvège avec l’UE.

Oslo a accès au marché unique de l’Union européenne en tant que membre de l’Association européenne de libre-échange en échange du respect des règles de Bruxelles.

Créé en 1994, l’accord, qui comprend l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, couvre la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes.

Il couvre également les règles de concurrence et d’aides d’État, mais il n’est pas inclus dans la politique agricole et de la pêche de l’UE.

Le chef du parti travailliste Jonas Gah Store, son candidat au poste de Premier ministre, a affirmé à plusieurs reprises que l’adhésion de la Norvège à l’OTAN et à l’EEE serait intouchable dans un nouveau gouvernement de centre-gauche.

Le parti de la Gauche socialiste s’oppose à l’adhésion à l’OTAN et à l’EEE, tandis que le parti du Centre s’est prononcé contre les liens étroits avec Bruxelles.

Le Parti rouge est également considéré comme un eurosceptique véhément.

Si leurs sièges combinés au parlement norvégien sont plus grands que ceux des travaillistes, ils demanderont beaucoup plus d’influence politique dans un nouveau gouvernement.

Cela signifie que la Norvège pourrait refuser les lois de l’UE qui sont pertinentes pour son accord EEE.

Depuis 1994, Oslo a adopté des milliers de lois dictées par Bruxelles sans grand débat au parlement norvégien.

Selon son accord, Oslo a la possibilité de refuser la mise en œuvre des directives européennes mais un « non » déclencherait une réaction des eurocrates.

La menace imminente a empêché une série de gouvernements norvégiens d’opposer leur veto à la législation de l’UE.

Lors d’un référendum en 1994, la Norvège a dit non à l’adhésion à l’UE pour la deuxième fois de son histoire.

Les sondages montrent que plus de 60% des Norvégiens s’opposent toujours à l’adhésion au bloc bruxellois.