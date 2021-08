Actualités de l’UE : Un député européen anti-Brexit dit bizarrement que la crise afghane prouve le besoin d’une armée européenne | Royaume-Uni | Nouvelles

Guy Verhofstadt s’est adressé à Twitter plus tôt dans la journée pour dire qu’une armée européenne “est du bon sens”. M. Verhofstadt a écrit : « L’Afghanistan montre une fois de plus que les armées sont cruciales pour la sécurité de nos citoyens et alliés à l’étranger. Les pays de l’UE doivent le faire ensemble : coopérer et intégrer leurs forces afin que notre peuple, nos intérêts et nos valeurs soient protégés. Pensez au-delà des tabous ou des caricatures : une armée européenne, c’est du bon sens !

L’eurodéputé anti-Brexit répondait à un tweet de Brussels Morning, qui disait : « Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, affirme que la chute de Kaboul montre que le bloc doit former sa propre armée.

Cependant, les commentaires de M. Verhofstadt n’ont pas été bien accueillis par plusieurs utilisateurs de médias sociaux.

En réponse au message initial du député européen, une personne a écrit : « Je peux juste imaginer un général belge menant l’armée britannique au combat. Aucune chance!!”

Un autre a ajouté : « Une armée européenne commune n’aurait pas fait une différence aveugle en Afghanistan.

« L’aventure militaire là-bas a été fondée sur une fausse hypothèse dès le départ.

“L’Afghanistan aurait été mieux servi si l’argent dépensé pour les bombes avait été dépensé pour le développement.”

Une troisième personne a dit : « Non, ce n’est pas le cas ! L’UE est censée être une union politique. Il n’a pas besoin d’une armée.

Un autre a ajouté : « Nous avons déjà l’OTAN. Pas besoin d’une armée européenne.

“Nous devons avoir nos propres forces et armée de l’UE et ne pas compter sur la politique et les armes des États-Unis.”

La nouvelle intervient après que M. Verhofstadt a prononcé une diatribe furieuse sur les dépenses des États membres de l’UE en matière de sécurité et de défense, faisant allusion à la formation d’une armée commune de l’UE.

L’eurodéputé belge a partagé une carte sur Twitter montrant le montant d’argent dépensé par les grandes puissances du monde pour la défense, soulignant que l’UE dépense autant que la Chine.

M. Verhofstadt a suggéré que la création d’une armée européenne unie dans le bloc pourrait économiser des millions sur la défense, mais les États membres préfèrent plutôt s’accrocher aux pouvoirs de souveraineté nationale.

Il a fustigé : « Voici ce que la non-coopération nous coûte : l’UE dépense autant pour la défense que la Chine… et obtient peu de puissance ou de sécurité en retour.

« Pourquoi ? Parce que nous nous accrochons à une idée archaïque et ratée de « souveraineté nationale » et à une dépendance imparfaite vis-à-vis des États-Unis.

“Seule une UE forte est respectée dans le monde entier.”

Les chiffres, tirés du SIPRI, montrent que les pays de l’UE dépensent jusqu’à 233 milliards de dollars par an pour la défense, contre 252 milliards de dollars pour la Chine.

La Russie ne dépense que 62 milliards de dollars et l’Inde 73 milliards de dollars par an.

Sur la carte, les dépenses du Royaume-Uni et des États-Unis ont également été marquées respectivement à 59 milliards de dollars et 778 milliards de dollars par an.

L’appel de l’homme politique belge n’a pas été reçu positivement par ses partisans.

Une personne a répondu : « Qui exactement commandera ces glorieuses forces de l’UE ?

« Entreront-ils au combat au gré des nombreux ‘présidents’, ou après un vote au ‘parlement’ ? Ou seulement si les Français sont d’accord ?

Et un autre : « La coopération militaire ne nécessite pas l’UE. La souveraineté nationale n’est peut-être qu’une idée pour vous, mais pour des millions d’Européens, c’est leur identité. Différentes langues, cultures, etc. C’est l’Europe, pas un super-État.