Actualités de l’UE : un député poursuit le bloc pour un fonds militaire de 6,9 ​​milliards de livres sterling – « violation ! » | Politique | Nouvelles

Macron critiqué pour la poussée de l’armée européenne par l’eurodéputé italien

Un eurodéputé allemand déposera une plainte auprès de la Cour constitutionnelle fédérale du pays, contestant la légalité du Fonds européen de défense de 6,9 ​​milliards de livres sterling. Ozlem Demirel, du groupe La Gauche au Parlement européen, soutiendra que la cagnotte est en violation des traités régissant l’UE. Elle a déclaré : « Le FED est clairement non seulement une violation des traités de l’UE, mais une violation fondamentale du soi-disant projet de paix de l’UE qui ne profitera qu’à l’industrie de l’armement.

« Injecter des milliards dans l’industrie de l’armement est une erreur politique, notamment parce que cet argent pourrait être utilisé pour lutter contre la crise économique, écologique et sociale. Au lieu de cela, nous développons des équipements pour alimenter la violence et la guerre.

Mme Demirel fera valoir qu’il y a un “manque de transparence et un manque de contrôle par le Parlement” à plusieurs étapes du fonds.

D’une valeur d’environ 6,9 milliards de livres sterling, le FED est conçu pour être la première tentative de l’UE de financer à grande échelle des projets militaires directement à partir du budget du bloc.

Il pourrait aider à la conception et à la fabrication de nouveaux systèmes d’armes dangereux, tels que des armements soutenus par l’IA, de futurs systèmes aériens de combat et même un eurodrone, selon Mme Demirel.

Le Fonds européen de la défense de l’UE est confronté à des questions devant la plus haute juridiction allemande (Image: GETTY)

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (Image : GETTY)

L’Allemand estime que le FED a été introduit pour “contourner l’article 41, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne”.

La clause vise à interdire les « dépenses résultant d’opérations ayant des implications militaires ou de défense » du budget de l’UE.

Mme Demirel soutiendra que la Commission européenne a développé le FED comme une « astuce » en affectant des fonds à la promotion de la concurrence et de la politique industrielle.

En 2018, le parti prédécesseur de La Gauche – GUE/NGL – a publié un avis juridique d’expert du FED, qui affirme que le fonds est une « violation manifeste » des traités de l’UE.

L’eurodéputé allemand Ozlem Demirel, du groupe The Left (Image: EP)

Le professeur-docteur Andreas Fischer-Lescano, de l’Université de Brême, a affirmé que la défense par la Commission européenne du trésor de guerre « ne constitue pas une base juridique suffisante pour la création du Fonds européen de défense ».

Il a ajouté : « Étant donné que la création du FED viole manifestement les dispositions de compétence clés du droit de l’UE et, partant, le principe d’attribution des pouvoirs de l’article 23 de la Loi fondamentale, la Cour constitutionnelle fédérale peut également être saisie d’une exception ultra vires par voie de un différend entre des organes de l’État ou un recours constitutionnel.

« Des procédures sommaires sont également possibles devant la Cour constitutionnelle fédérale, visant à obliger la représentation allemande au Conseil à rejeter la proposition de règlement et à prendre des mesures supplémentaires contre la création d’un FED.

L’UE, soutenue par la France et l’Allemagne, souhaite depuis longtemps renforcer ses pouvoirs à l’étranger.

Le Fonds européen de la défense vaut quelque 6,9 ​​milliards de livres sterling (Image: GETTY)

L’idée est d’augmenter l’influence économique et diplomatique du bloc avec une dose de « hard power ».

Les partisans disent que 27 armées opérant séparément sont inefficaces et que des mesures devraient être introduites pour profiter à l’industrie européenne de l’armement en fournissant des fonds de recherche et développement et de nouveaux débouchés pour les ventes d’armes à l’étranger.

L’eurodéputé allemand Michael Gahler a déclaré au Guardian le mois dernier : « Les défis se rapprochent et ils se diversifient, en particulier dans les domaines où les Américains disent aux Européens : ‘Hé ! Prenez soin de votre propre arrière-cour ».

La recherche militaire de l’UE a commencé en 2014, lorsque le Parlement a approuvé un projet pilote de 1,2 million de livres sterling.

Cela a ouvert la voie à une foule d’autres expériences, notamment l’UE fournissant plus de 430 millions de livres sterling à des projets de recherche militaire entre 2017 et 2020.

Des investissements ont été réalisés dans les technologies quantiques, l’intelligence artificielle, les armes à « énergie dirigée », le « camouflage adaptatif » et la « chasse aux cybermenaces en temps réel ».

La Commission européenne espère que le fonds de défense de l’UE pourra être utilisé pour aider à développer des technologies de drones, des « capacités de frappe de précision au sol » et une nouvelle génération de plates-formes de combat terrestres, aériennes et navales.