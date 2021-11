Actualités de l’UE: Un énorme convoi d’agriculteurs furieux paralyse Dublin au milieu de la colère contre les nouvelles règles | Politique | Nouvelles

Dirigé par le président de l’Association des agriculteurs irlandais, Tim Cullinan, le convoi de tracteurs et de véhicules agricoles est arrivé dans la ville dimanche vers l’heure du déjeuner. Le convoi a remplacé le « Farm Family Rally » initialement prévu, qui a été modifié en raison de la hausse des chiffres de Covid.

Dans une déclaration sur le site officiel de l’IFA, M. Cullinan a déclaré : « Chaque politique de ce gouvernement, y compris son projet de plan stratégique national pour la mise en œuvre de la politique agricole commune, est conçue pour réduire la production.

« On demande aux agriculteurs de faire plus pour moins.

«Nous avons toujours appelé à un engagement et à une négociation véritables avec les organisations agricoles pour développer un plan au niveau de la ferme que les agriculteurs peuvent travailler à réaliser. À ce jour, rien n’a été fait.

« Tout ce que les agriculteurs ont reçu est une rhétorique creuse et des objectifs ambitieux sans rien pour les étayer.

« L’incertitude est préjudiciable à toute entreprise ; l’agriculture n’est pas différente.

« Les agriculteurs sont au bout du rouleau.

« Les agriculteurs sont très conscients du défi climatique, et les agriculteurs veulent jouer leur rôle. Mais ce gouvernement n’a pas de plan.

« On parle aux agriculteurs plutôt qu’à qui on leur parle.

Il a poursuivi : « Le secteur agricole et alimentaire emploie 300 000 personnes dans tout le pays et nous avons contribué à hauteur de 13 milliards d’euros aux exportations en 2020.

« Nous ne serons pas ignorés ou mis de côté.

« La réalité est que si la nourriture n’est pas produite en Irlande, elle le sera dans des pays à empreinte carbone plus élevée comme le Brésil, où il a été signalé cette semaine que 13 235 kilomètres carrés de forêt tropicale ont été défrichés en 2020/2021.

« L’agriculture est une activité commerciale et les agriculteurs n’y resteront pas s’ils ne peuvent pas faire de profit et faire vivre leur famille. »

Le secteur agricole en Irlande fournit entre 10 pour cent et 14 pour cent des emplois.

Le ministre de l’Agriculture Charlie McConalogue a déclaré : « L’objectif ici est de réduire les émissions, pas de réduire la nourriture que nous produisons.

« Nous sommes très chanceux du fait que le modèle agricole que nous avons à l’échelle nationale est l’un des systèmes de production alimentaire les plus durables au monde, étant basé sur l’herbe et les pâturages. »

Le Parlement européen devrait donner son feu vert définitif à un accord conclu sur le nouveau cadre législatif entre le Parlement et le Conseil en juin de cette année.

Le site Internet du Parlement européen se lit comme suit : « Les trois nouvelles lois de l’UE visent à aligner la politique agricole commune sur les engagements de l’UE en matière d’environnement et de climat.

« Un système plus juste, en particulier envers les petites et moyennes exploitations et les jeunes agriculteurs, ainsi que la flexibilité dans l’utilisation du soutien de l’UE et plus de transparence sont d’autres objectifs de la réforme. »