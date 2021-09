Actualités de l’UE : un eurodéputé exige des réponses sur le fonds de 161 000 € de l’UE pour le laboratoire de Wuhan | Monde | Nouvelles

Lors d’un discours prononcé aujourd’hui, l’eurodéputé suédois Charlie Weimers a exigé des réponses du bloc concernant son financement pour un laboratoire qui a été accusé d’être l’épicentre de l’épidémie. Dans un discours furieux, le député européen a appelé le bloc à créer une commission spéciale pour examiner les origines du COVID-19 et si l’argent des contribuables européens a aidé la recherche sur le virus. Lors de son discours devant le Parlement européen aujourd’hui, M. Weimers a déclaré : « L’UE a financé l’Institut de virologie de Wuhan.

“Le but, l’Archive européenne des virus.

“Ces fonds européens auraient pu contribuer à des recherches qui pourraient être à l’origine du COVID-19.”

Selon les documents consultés par Express.co.uk, fournis par le député européen, l’UE a fourni 161 811 € (138 121 £) au laboratoire de Wuhan via le fonds Horizon Europe entre 2015 et 2020.

À la lumière de l’argent des contribuables envoyé à l’institut, M. Weimers a ajouté: “C’est pourquoi la Commission devrait créer un comité spécial pour examiner les origines du COVID-19 et si des fonds européens ont contribué ou permis l’obtention de la recherche fonctionnelle.”

La recherche sur le gain de fonction concerne la modification d’un agent biologique afin qu’il confère une activité nouvelle ou améliorée à cet agent.

Un article publié dans le Journal of Virology en 2006, a révélé que Shi Zhengli, directeur du Center for Emerging Infectious Diseases de l’Institut de virologie de Wuhan, participait à cette recherche, en particulier avec les coronavirus, rapporte le Times.

Comme le Royaume-Uni faisait partie de l’UE à cette époque, l’argent des contribuables britanniques y aurait contribué.

Le laboratoire de Wuhan a été au cœur des allégations selon lesquelles le virus en aurait émané.

« Si la Chine ne donne pas accès à certains ensembles de données, vous ne le saurez jamais vraiment. »

La théorie est basée sur la présence du principal centre de recherche biologique – le premier laboratoire chinois de niveau 4 de biosécurité – à seulement 40 minutes du marché humide du Hunan où certains des premiers groupes d’infection ont été signalés.

Des rapports du renseignement américain outre-Atlantique ont également affirmé que trois chercheurs de l’institut avaient été soignés à l’hôpital en novembre 2019.

Une équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est rendue à Wuhan plus tôt cette année.

Ils ont passé 12 jours à enquêter sur les allégations, mais ont conclu que la théorie était peu probable.

Michael Ryan, chef du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, a toutefois déclaré que toutes les théories restaient à l’étude.

Il a déclaré: “La situation actuelle est que toutes les hypothèses concernant les origines du virus sont toujours sur la table.

“Certaines sont plus probables que d’autres sur la base de l’analyse actuelle, mais toutes ces hypothèses nécessitent une élucidation et une enquête plus approfondies et nous irons voir où toutes ces pistes mènent l’OMS.”