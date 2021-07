Actualités de l’UE: un expert expose des erreurs Covid désastreuses qui présentent un risque grave pour la zone euro | Monde | Nouvelles

Merkel avertie par un expert : le plan de relance “ne résoudra pas” la zone euro

Et Hans-Olaf Henkel craint que les dirigeants européens ne répètent les erreurs du passé en utilisant la pandémie comme excuse pour accumuler d’énormes dettes plutôt que de donner la priorité à la discipline budgétaire. L’ancien président de la Fédération des industries allemandes (BDI), qui a démissionné du Parlement européen en 2019, s’exprimait en réponse aux avertissements similaires de Sebastian Becker, économiste principal et vice-président de la Deutsche Bank.

M. Henkel a déclaré à Express.co.uk : « Bien sûr, la Deutsche Bank a raison de son avertissement au sujet de la zone euro qui répète ses erreurs d’il y a dix ans.

« En 2010, la BCE a violé l’accord de Maastricht en renflouant la Grèce.

“C’est la Deutsche Bank qui, avec le président français de la France, Nikolas Sarkozy et d’autres, a fait beaucoup de pression à l’époque sur la chancelière allemande Angela Merkel pour qu’elle accepte ce qui était alors qualifié d'”exception unique” . “

L’Allemagne d’Angela Merkel répète les erreurs du passé vis-à-vis de la zone euro (Image: GETTY)

Hans-Olaf Henkel est un ancien eurodéputé allemand (Image : GETTY)

Néanmoins, il s’en est suivi d’autres exceptions, à la fois pour la Grèce sous la forme de plus d’argent liquide, ainsi que de paiements similaires à d’autres pays, a expliqué M. Henkel.

Il a ajouté : « La justification de ces violations flagrantes des traités précédents était de ‘sauver l’euro’, et si cela ne suffisait pas, de sauver l’Europe ».

M. Becker a également raison lorsqu’il déclare qu’au cours des années suivantes, la zone euro a raté l’occasion d’atteindre l’équilibre budgétaire.

LIRE LA SUITE : La « façade » de l’UE s’effondre ! Bruxelles « vindicatif » se tire une balle dans le pied

Olaf Scholz, vice-chancelier et ministre des Finances allemand (Image: GETTY)

“Alors qu’il y a une décennie” sauver l’euro, l’UE ou même l’Europe “était utilisé pour justifier des transferts vers des pays plutôt indisciplinés via la BCE, aujourd’hui COVID-19 est utilisé comme excuse pour des transferts encore plus importants et des dettes beaucoup plus élevées.”

Même l’Allemagne, dirigée par la chancelière Angela Merkel, mettait de côté sa fameuse discipline budgétaire en injectant de l’argent dans d’énormes projets d’investissement, des prestations sociales supplémentaires et un soutien supplémentaire à l’Europe du Sud via la Banque centrale européenne, a souligné M. Henkel.

Il a déclaré : « Ce qui est pire, le ministre allemand des Finances et candidat à la chancellerie du Parti social-démocrate (SPD), Olaf Scholz, suggère lui-même ouvertement que le programme d’urgence COVID-19 (PPE) ne doit pas être une exception ou un temps de réaction à la pandémie, mais ce devrait être le modèle de financement de l’UE à l’avenir !

A NE PAS MANQUER :

Brexit EN DIRECT: Fury alors que le Royaume-Uni est contraint d’obéir à 300 règles de l’UE [LIVE BLOG]

Ann Widdecombe grince des dents alors que Lord Adonis dit que le Royaume-Uni rejoindra l’UE [VIDEO]

La manne du Brexit arrive ! Truss pour « s’emparer d’un prix scintillant » [INSIGHT]

Nicolas Sarkozy, l’ancien président français (Image : GETTY)

Fiche d’information d’Angela Merkel (Image : Express)

« Bien que je soutiens l’analyse générale de la Deutsche Bank d’aujourd’hui, je me demande où ils étaient quand toutes ces décisions politiques ont été prises.

“Plutôt que de critiquer la BCE ou les gouvernements pour leurs décisions, ils les ont applaudis à chaque fois.”

M. Henkel a ajouté : « Lorsqu’il y a dix ans, l’économiste en chef de la Deutsche Bank, Thomas Mayer, a mis en garde à plusieurs reprises contre l’impact à long terme des décisions prises pour « sauver l’euro » par la BCE, Bruxelles et Berlin, sa direction était apparemment pas amusé et il a décidé d’arrêter.

Factions du budget de l’UE (Image : Express)

« Depuis, j’ai peu de respect pour les soi-disant « économistes en chef » des banques.

S’exprimant la semaine dernière, M. Becker a affirmé que les nations européennes risquaient de répéter les mêmes erreurs commises à la suite de la crise financière mondiale il y a dix ans.

Il a déclaré: «La crédibilité pourrait devenir un problème car la plupart des gouvernements n’ont pas été en mesure d’atteindre des budgets équilibrés pendant les années ‘d’or’ pré-pandémiques caractérisées par une croissance robuste, des marchés du travail en plein essor et une facture d’intérêt souverain en baisse constante.

Banque centrale européenne à Francfort (Image : GETTY)

« En effet, les économies avancées n’ont jamais atteint l’équilibre budgétaire en moyenne au cours des 30 dernières années.

“Une accumulation continue et imprudente de la dette peut potentiellement conduire à des boucles d’auto-renforcement d’une dette élevée et d’une prime de risque élevée, qui deviennent explosives à un moment donné.”

Un tel point pourrait être atteint à 130 % du PIB ou plus – des niveaux déjà dépassés par l’Italie et la Grèce.

Il a ajouté : « Ces dettes supplémentaires devront être remboursées un jour – soit par le biais de taxes européennes nouvellement introduites, soit par des contributions supplémentaires des États membres nationaux.

« Du point de vue de la viabilité de la dette, la perte de transparence et de responsabilité budgétaires au niveau des États membres ouvre la porte à l’aléa moral et à des politiques budgétaires nationales négligentes. »