Actualités de l’UE : un modérateur contraint d’intervenir alors que les ministres se retournent les uns contre les autres au sommet | Monde | Nouvelles

in

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE se sont rencontrés hier à Bratislava lors du Forum GlobSec où ils se sont affrontés au sujet des achats de vaccins du bloc. Un modérateur a été contraint d’intervenir dans une furieuse querelle entre le ministre hongrois Péter Szijjártó et son homologue slovaque Ivan Korčok.

Le responsable du gouvernement hongrois s’est déchaîné contre l’UE pour la lenteur du déploiement des vaccins, accusant Bruxelles d’aborder la campagne de vaccination avec une attitude “de nature idéologique ou géopolitique”.

Mais le ministre slovaque est venu à la défense de la Commission européenne, déclarant qu’il était “malade et fatigué” de devoir remédier aux échecs de l’exécutif européen dans les pandémies de COVID.

Il a ajouté : « Pouvons-nous identifier, alors que nous sommes assis ici, quelque chose où l’UE nous a empêché de faire quelque chose ?

Le ministre hongrois a réagi en disant que son pays avait été puni pour avoir utilisé des vaccins russes et chinois.

Mais M. Korcok a répondu : “Ce n’était pas une question de compétence, c’était une question de règles.”

Ironiquement, les deux pays sont également les seuls à avoir approuvé Spoutnik V dans le bloc.

La Slovaquie a récemment rejoint la Hongrie, le premier pays à le faire, en achetant et en autorisant le jab russe.

La décision, a affirmé M. Szijjártó, a été prise avec l’aide du gouvernement hongrois.

Il a dit: “J’ai aidé, j’en suis fier.”

LIRE LA SUITE: L’UE mettra fin aux menaces de guerre commerciale des saucisses pathétiques après la proposition de Frost

Cela pourrait retarder la campagne de vaccination du bloc, mais cela ne devrait pas être un problème important car les États membres comptent principalement sur le jab Pfizer de fabrication allemande.

L’Agence européenne des médicaments a déclaré la semaine dernière que les doses de J&J expédiées en Europe depuis une usine aux États-Unis ne seraient pas utilisées par crainte de contamination.

Ils ont été trouvés contaminés par des matériaux utilisés dans la fabrication des jabs AstraZeneca, qui se produit également à l’usine.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré: “Suite à la non-libération de ces lots, la société ne devrait pas être en mesure de livrer 55 millions de doses d’ici la fin de ce trimestre.”

L’UE a commandé 200 millions de doses à J&J, dont 55 millions devaient être livrées d’ici la fin du mois.

La société a jusqu’à présent livré environ 12 millions de coups, mais seulement la moitié ont été administrés, selon les chiffres officiels de l’UE.

Les responsables de la Commission ont refusé de dire combien de doses ils s’attendent à ce que la firme américaine livre d’ici la fin juin.

Le porte-parole a déclaré aux journalistes : « Les États membres et la Commission ont exprimé leurs vives inquiétudes concernant ce manque à gagner. »

Il a révélé que l’UE travaillerait avec la société “pour la livraison des doses convenues au cours de ce trimestre et des suivants”.

Malgré le revers, la Commission a déclaré qu’elle s’attendait à atteindre son objectif de vacciner pleinement 70 pour cent des adultes cet été.

Dans un communiqué, J&J a déclaré qu’il “restait déterminé à fournir 200 millions de doses de son vaccin COVID-19 à l’Union européenne, à la Norvège et à l’Islande et qu’il continuerait d’informer la Commission européenne et les États membres en temps voulu alors que nous affinons les délais de livraison” .