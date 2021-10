Actualités de l’UE : un nouveau plan annoncé pour diviser la pêche de l’UE avec une refonte majeure alors que la crise frappe | Monde | Nouvelles

Organisation de pêche allemande Deutsche Umwelthilfe [DUH, Environmental Action Germany] s’est associé à des alliés de la pêche dans le pays pour faire pression en faveur d’une réforme des politiques de pêche de l’UE. Les organisations demandent que la répartition des captures soit repensée selon des critères écologiques.

Dans un coup porté à Bruxelles, déjà aux prises avec les conséquences des licences de pêche post-Brexit entre le Royaume-Uni et la France, ils ont publié un long manifeste s’engageant à déclencher l’article 17 de la politique commune de la pêche de l’UE.

Ils ont écrit : « Depuis que les États membres de l’UE ont récemment dû imposer des interdictions de pêche en raison de l’état extrêmement précaire de certaines populations de poissons dans la mer Baltique, il est clair que la pêche en Europe doit devenir durable.

« L’initiative Our Fish et Low Impacts Fishers of Europe (LIFE) ont présenté un catalogue de critères à cet effet.

« Le mauvais état, par exemple, du hareng, de la morue et du saumon nécessite une restructuration rapide de l’industrie vers une pêche respectueuse de l’environnement, à faible émission de carbone et socialement juste. C’est pourquoi Environmental Action Germany (DUH) exige que l’article 17 de la Convention La politique de la pêche (PCP) de l’Union européenne, qui a été introduite à cet effet, est désormais appliquée aussi rapidement que possible dans tous les États membres de l’UE. »

Sascha Müller-Kraenner, directeur fédéral de la DUH, a déclaré : « Pour le moment, il y a un manque de volonté politique et de procédures claires au sein de l’Union européenne pour mettre en œuvre la politique commune de la pêche.

« L’article 17 donne aux pêcheurs qui utilisent des méthodes de pêche respectueuses de l’environnement et durables le premier accès aux ressources halieutiques.

« Les méthodes de pêche nuisibles à l’environnement telles que les chaluts de fond, en revanche, peuvent être exclues.

« La crise actuelle de la biodiversité et du climat rend impératif d’agir rapidement : certaines populations de poissons sont en si mauvais état qu’elles ne peuvent plus être utilisées pour la pêche.

« Nous appelons donc l’Allemagne à appliquer enfin l’article 17 et à prendre en compte des critères écologiques lors de l’attribution des quotas de pêche. »

Rebecca Hubbard, directrice de programme chez Our Fish, a déclaré : « Des écosystèmes marins sains sont vitaux pour l’humanité en période de crise climatique et de biodiversité.

« La politique commune de la pêche de l’UE contient les outils qui peuvent changer la pêche de l’UE, peuvent minimiser les effets sur les espèces protégées et sur les écosystèmes marins, augmenter le stockage de carbone et maximiser les avantages sociaux pour les communautés côtières. »

Les appels de l’Allemagne interviennent alors que la France a été déçue par le rythme des négociations avec la Grande-Bretagne sur le règlement d’une dispute sur les droits de pêche post-Brexit – mais les pourparlers devraient se poursuivre lundi.

Le chef d’une association de pêche française a semblé suggérer que les pêcheurs français se retiraient des menaces de protester ce week-end contre le refus de la Grande-Bretagne d’accorder davantage de licences de pêche à leurs navires.

Olivier Lepretre, président du Comité régional des pêches maritimes du nord de la France, a déclaré que les discussions de cette semaine n’avaient abouti qu’à la délivrance d’une poignée de licences de pêche pour les bateaux de pêche français dans les eaux territoriales britanniques.

Il a estimé qu’il s’agissait d’une étape trop timide pour résoudre le différend avec la Grande-Bretagne, mais a déclaré que la Commission européenne, l’exécutif de l’UE, poursuivrait les pourparlers avec la Grande-Bretagne.

« Les travaux techniques se poursuivront au cours des prochains jours, et à un rythme soutenu », a déclaré Lepretre.

Des responsables français accusent la Grande-Bretagne de refuser d’honorer son accord commercial post-Brexit avec l’UE, et le Comité national des pêcheurs maritimes (CNPMEM) a déclaré que la ministre de la Marine Annick Girardin avait assuré aux pêcheurs français qu’elle n’abandonnerait pas la lutte pour obtenir des licences pour eux. .

« (Le ministre) est déçu par le travail technique effectué cette semaine, mais nous ne pouvons nier que des progrès ont été réalisés », a déclaré Lepretre. « Je peux voir que le gouvernement n’abandonne pas d’un pouce. »

Le différend porte sur la délivrance de licences de pêche dans les eaux territoriales britanniques à six à 12 milles marins de ses côtes, ainsi que dans les mers au large de Jersey, une dépendance de la Couronne dans la Manche.

Paris est irrité par le refus de Londres d’accorder ce qu’il considère comme l’intégralité des licences dues aux bateaux de pêche français.

La Grande-Bretagne a déclaré le mois dernier qu’elle était ouverte à de nouvelles discussions avec les bateaux qu’elle avait rejetés, ajoutant qu’ils n’avaient pas soumis de preuves de leurs antécédents d’exploitation dans les eaux, ce qui était nécessaire pour continuer à pêcher dans la zone des 6 à 12 milles marins.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg