Actualités de l’UE : une ligne de pêche sur le point d’éclater – l’UE obligée de débourser 1,3 million de livres sterling supplémentaires | Monde | Des nouvelles

Les députés se réuniront plus tard dans la journée, mardi, pour débattre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche conclu par la Commission européenne et le pays d’Afrique centrale. Une controverse ne manquera pas d’être déclenchée – d’abord parmi les dirigeants de l’UE et plus tard au Gabon – sur la nature de l’accord.

L’accord permettra à 27 thoniers senneurs, six thoniers et quatre chalutiers d’utiliser les eaux de pêche gabonaises.

La Commission européenne estime que cela va « créer un cadre de coopération et de gouvernance » avec le Gabon.

Mais Ben Habib, ancien député européen et président de Brexit Watch, a insisté sur le fait que cela finirait mal pour le Gabon.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Le Gabon fait une énorme erreur en signant ce nouvel accord de pêche avec l’UE.

« L’UE prétend que l’accord garantira le respect des valeurs fondamentales de sa politique commune de la pêche. Ce qu’ils veulent dire, c’est qu’ils ont l’intention de pêcher les eaux asséchées du Gabon.

« Ils emmèneront au Gabon leurs bateaux de pêche de taille industrielle et détruiront leur environnement local. »

Les craintes de dommages environnementaux ont également résonné au sein de l’UE.

Caroline Roose, eurodéputée du groupe Europe Ecology, a fait part de ses inquiétudes quant à l’impact que quatre chalutiers de l’UE, ainsi que d’autres navires, auront sur les écosystèmes gabonais.

LIRE LA SUITE: Le scandale Boris blâmé pour le « changement » de la position du Royaume-Uni

Cela survient dans un contexte financier difficile pour le bloc, l’inflation dans la zone euro atteignant récemment 4,9%.

Il s’agit d’un record depuis la création de la monnaie il y a plus de deux décennies.

Mais alors que les dirigeants de l’UE insisteront probablement sur le fait que c’est trop, M. Habib suggère que, compte tenu de ses pertes, le chiffre est « dérisoire » pour le Gabon.

Il a dit : « Nous savons [the EU see fish as a resource to exploit] au Royaume-Uni. Ils ont détruit les stocks de la mer du Nord en draguant les fonds marins et en électrocutant sans discernement toutes les créatures vivantes de leurs prises. Ils tuent bien plus qu’ils ne veulent ou n’en ont besoin et rejettent, morts, le surplus.

« Des habitats entiers sont dévastés.

Il a ajouté : « Les Gabonais sont sur le point de le découvrir à leurs dépens. Le tout pour un dérisoire 1,6 million d’euros par an.

M. Habib a lancé un avertissement ferme au gouvernement gabonais : « Ne faites pas ça. Retirez l’UE de vos eaux ou ils enlèveront votre poisson. Tous. »