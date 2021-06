Actualités de l’UE : Une stratégie à quatre volets peut battre les brutes bruxelloises, déclare l’ex-diplomate « Gants off » | Politique | Nouvelles

in

Et Adrian Hill a proposé une stratégie à quatre volets qui, selon lui, donnerait une leçon précieuse aux eurocrates – et soulignerait le droit du Royaume-Uni de se qualifier de nation souveraine. M. Hill s’exprimant après que le président français Emmanuel Macron aurait irrité Boris Johnson lors d’une réunion au sommet du G7 à Cornwall en lui disant que l’Irlande du Nord était un pays distinct, par opposition à une partie du Royaume-Uni.

L’homme de 80 ans, qui a par le passé occupé des postes au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et au Comité COBRA du Cabinet Office, a déclaré à Express.co.uk : « Le Petit Macroni a marqué un but contre son camp.

« Il a épousé sa maîtresse d’école mais elle ne semble pas lui avoir appris beaucoup de géographie.

« Macron a dit à Boris que l’Irlande du Nord ne faisait pas vraiment partie des royaumes de la reine.

« Apprenons-lui nous-mêmes. N’achetez rien de français (on peut faire une exception pour le beurre de Normandie et le camembert) où que vous habitiez au Royaume-Uni.

“Faites-le pour aider le Petit Macroni à apprendre que l’Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni et qu’une partie de l’Accord de Belfast impliquait le Parlement de Dublin de retirer sa revendication sur les six comtés d’Irlande du Nord de la constitution de la République.

“L’UE essaie de renverser cet ingrédient clé du processus de paix.”

Il a expliqué : « Vous ne pouvez pas négocier avec une bureaucratie massive.

“Et après que Merkel et son équipage aient passé le premier sommet du G7 à essayer de saper les hôtes sur des trivialités alors que tout le monde était là pour essayer de faire de la planète un meilleur foyer pour tous ses habitants – nous ne devrions plus perdre de temps et d’argent diplomatiques pour eux. “

Tous les autres pays souhaitant suivre le Royaume-Uni hors du bloc étaient “les bienvenus pour rejoindre le groupe des vraies démocraties”, a déclaré M. Hill.

Le Royaume-Uni ne devrait pas non plus s’inquiéter des discussions sur une guerre commerciale, malgré les inquiétudes exprimées hier par le directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, en marge du sommet, a-t-il souligné.

Il a ajouté: “Comme l’a dit le brigadier-général Teddy Roosevelt le matin du jour J lorsqu’il a réalisé qu’ils avaient été débarqués au mauvais endroit d’Utah Beach – commençons la guerre à partir d’ici.’

« Donc, quel que soit le magasin, le supermarché, le pub, le showroom automobile dans lequel vous vous trouvez, lorsque vous voyez quelque chose de français qui vous plaît, rappelez-vous que vous donnez une leçon de géographie au petit Macron.

“Passez aux vins australiens et kiwis et aux Britanniques ces jours-ci.”

L’échange entre M. Macron et M. Johnson a été souligné hier par le rédacteur politique du Daily Express, David Maddox.

M. Johnson a demandé à M. Macron s’il serait mécontent si les saucisses de Toulouse étaient empêchées d’aller à Paris par une puissance étrangère.

Macron aurait répondu : “Ce n’est pas une bonne comparaison car Paris et Toulouse font tous deux partie du même pays.”

M. Johnson a ensuite répondu: “L’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne font également partie du même pays.”

Une source de la délégation britannique a déclaré : « M. Johnson a été assez frappé par le fait qu’il soit assez révélateur quant à la façon dont ils voient le problème. Cela explique complètement ce qui sous-tend les commentaires qu’il a faits.