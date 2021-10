Actualités de l’UE : Ursula von der Leyen a porté un coup dur alors que la zone euro est frappée par l’inflation la plus élevée depuis 13 ans | Politique | Nouvelles

Les prix à la consommation ont bondi de 3,4% en glissement annuel en septembre, selon l’agence statistique européenne Eurostat. L’annonce est un autre coup dur pour les consommateurs de la zone euro après que les prix ont augmenté de 3% par rapport à l’année dernière – un chiffre record de la décennie. L’accélération du taux d’inflation annuel indique de nouvelles preuves de pressions sur les prix alors que les économies se remettent de la pandémie de coronavirus.

La lecture est également susceptible de causer un mal de tête aux décideurs politiques de la Banque centrale européenne alors qu’ils tracent la reprise du bloc monétaire de 19 États.

L’augmentation de 3,4% en glissement annuel est la plus élevée depuis septembre 2008 et est en avance sur les prévisions des analystes d’un bond de 3,3%.

Les prix ont augmenté principalement en raison d’une flambée des prix de l’énergie, causée par un renversement de la chute des prix du pétrole pendant la pandémie de COVID-19.

Mais il y a également eu un impact sur les goulots d’étranglement de la production et des expéditions, les biens durables affichant une hausse des prix de 2,3 % par rapport au mois d’août.

Avec la flambée des prix du gaz naturel et les goulots d’étranglement continus affectant les secteurs de la production automobile à la fabrication d’ordinateurs, l’inflation pourrait atteindre quatre pour cent d’ici la fin de l’année.

Un tel bond serait le double de l’objectif de la BCE, avant que la banque basée à Francfort anticipe une baisse rapide au début de 2022.

Mais les perturbations de la chaîne d’approvisionnement semblent s’aggraver, augmentant les chances que la bosse de l’inflation s’infiltre dans les prix sous-jacents et crée des pressions plus permanentes à mesure que les entreprises s’adaptent à la politique des prix et des salaires.

La BCE devrait maintenir qu’elle s’attend à ce que le choc inflationniste passe rapidement et que la croissance des prix se maintienne sous l’objectif pour les années à venir.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a adopté un ton prudent cette semaine, suggérant que l’augmentation des risques d’inflation nécessite de la patience et a mis en garde contre une réaction excessive.

Les experts du marché ont fait valoir que les banquiers centraux sous-estiment le risque d’inflation.

L’économiste de BNP Paribas, Luigi Speranza, a déclaré : « Nous pensons qu’il y a de fortes chances que cette inflation soit moins transitoire que ne le suggèrent toutes les banques centrales, y compris la BCE.

“Les consommateurs peuvent commencer à exiger des salaires plus élevés et les entreprises peuvent les accommoder, sur la base qu’ils pourraient répercuter des coûts plus élevés via des prix finaux plus élevés.”

Carsten Brzeski, responsable mondial de la macro chez ING Allemagne, a déclaré : « La récente poussée ne fera pas grand-chose pour combler le fossé entre les deux camps d’inflation : l’un faisant valoir que les moteurs de l’inflation sont transitoires et que les effets de base disparaîtront ou même s’inverseront l’année prochaine et l’autre voit un large risque d’accélération de l’inflation. Nous restons quelque part au milieu.

Il a ajouté : « Des taux d’inflation constamment plus élevés et un risque élevé que la BCE soit effectivement entrée dans une période au cours de laquelle ses prévisions d’inflation à long terme s’avèrent souvent trop faibles, par rapport à trop élevées au cours des années précédant la pandémie, mettront plus pression sur le degré d’accommodement monétaire dont l’économie de la zone euro a vraiment besoin.

La BCE devrait donner plus de détails sur sa politique monétaire lors d’une réunion en décembre.

Son programme d’achat d’obligations en cas de pandémie doit prendre fin en mars et les experts prédisent déjà une baisse du niveau d’achats au cours de ses derniers mois.

Andrew Kenningham, économiste en chef pour l’Europe chez Capital Economics, a déclaré: “Même si l’inflation reste élevée plus longtemps, nous pensons toujours que la Banque centrale européenne s’en tiendra à son approche accommodante.”

L’inflation de la zone euro n’a pas été aussi élevée depuis le plus fort de la crise financière de 2008, lorsque la banque Lehman Brothers venait de faire faillite.

Eurostat a déclaré que les prix se sont accélérés en raison d’une augmentation de 17,4% des coûts de l’énergie par rapport à il y a un an.

Hors prix plus volatils de l’énergie, de l’alimentation, de l’alcool et du tabac, l’inflation sous-jacente est passée de 1,6% à 1,9% en septembre.