Actualités de l’UE : Von der Leyen entame une bataille juridique contre la loi anti-LGBT+ de Viktor Orban | Monde | Nouvelles

Le gouvernement de droite a introduit une législation qui interdit aux écoles d’utiliser du matériel considéré comme faisant la promotion de l’homosexualité. Plus tôt ce mois-ci, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré que la Hongrie serait confrontée à la pleine force de la loi européenne si elle ne reculait pas, bien qu’elle n’ait pas donné de détails.

Mais des responsables proches de l’exécutif européen ont déclaré à . que la Commission enverrait aujourd’hui deux lettres au Premier ministre hongrois comme première étape pour engager des poursuites judiciaires contre le pays.

M. Orban disposera d’un délai de deux mois pour répondre.

Dans l’une des lettres, la Commission soutiendra que les règles de Budapest violent le droit à la liberté d’expression et d’information.

La deuxième lettre concernera une obligation imposée à un éditeur d’un livre pour enfants d’inclure une clause de non-responsabilité indiquant que le livre montre “un comportement s’écartant des rôles de genre traditionnels”.

L’exécutif européen dira que la règle enfreint la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

Les règles anti-LGBTQ+ ont été vivement critiquées par les dirigeants européens lors d’un sommet le mois dernier, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte disant à Budapest de respecter les valeurs de tolérance de Bruxelles ou de quitter le bloc des 27 pays.

M. Orban, qui est Premier ministre hongrois depuis 2010 et doit faire face à des élections l’année prochaine, est devenu plus conservateur et combatif dans la promotion de ce qu’il dit être des valeurs catholiques traditionnelles sous la pression de l’Occident libéral.

Son gouvernement affirme que la loi ne vise pas les homosexuels mais vise à protéger les enfants, dont les parents devraient jouer le rôle principal dans leur éducation à la sexualité.

Le mois dernier, plusieurs grands journaux européens ont refusé de diffuser une publicité payante signée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, affirmant qu’ils ne voulaient pas laisser de place à un homme politique qu’ils accusaient de porter atteinte aux droits humains et à la liberté de la presse.

L’annonce d’une page dit que Bruxelles construit un « super-État », dénonce ce qu’elle appelle « l’Empire européen », appelle au renforcement des parlements nationaux et s’élève contre une intégration européenne plus étroite.

“Le Parlement européen s’est avéré être une impasse : il ne représente que ses propres intérêts idéologiques et institutionnels. Le rôle des parlements nationaux doit être renforcé”, indique la publicité.

En réponse, Herman Grech, rédacteur en chef du Times of Malta, qui n’a pas diffusé l’annonce, a écrit jeudi que le gouvernement de M. Orban avait en effet “déclaré la guerre à la presse libre hongroise”.

Ils ont dit: “Nous ne resterons pas les bras croisés car il en profite ailleurs.”

Le journal belge De Standaard a également refusé l’annonce et a publié à la place sa propre annonce pleine page, aux couleurs de l’arc-en-ciel symbolisant les droits LGBT, avec le texte “Cher Viktor Orban, les lois ne devraient jamais distinguer l’amour de l’amour”.

Karel Verhoeven, rédacteur en chef du journal, a qualifié la loi anti-LGBT de « violation flagrante des droits humains ».

Le journal suédois Dagens Nyheter a également emboîté le pas et a demandé une interview à Orban à la place, a écrit le rédacteur en chef Peter Wolodarski sur Twitter.

Deux autres journaux en Belgique, La Libre Belgique et De Morgen, ont également refusé d’imprimer l’annonce.

Il a été imprimé par les journaux Le Figaro en France, ABC en Espagne, Jyllands-Posten au Danemark et Mlada fronta Dnes en République tchèque.

Le gouvernement espagnol a approuvé le mois dernier le projet de loi permettant à toute personne de plus de 14 ans de changer de sexe légalement sans diagnostic médical ni traitement hormonal, le premier grand pays de l’UE à le faire, en faveur des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres droits (LGBT+).

Le président français Emmanuel Macron a qualifié la scission des valeurs entre les pays de l’Est tels que la Hongrie, la Pologne et la Slovénie de “bataille culturelle”.

La Commission enverra également aujourd’hui une lettre à la Pologne concernant l’incapacité de son gouvernement à fournir plus de détails sur certaines des zones autoproclamées sans LGBT du pays.

La lettre posera la question de savoir si les lieux présentant une telle discrimination pourraient recevoir l’argent des contribuables européens.