Actualités de l’UE : Von der Leyen humilié pour un vol en jet privé de 31 miles tout en saluant l’accord sur le climat | Sciences | Nouvelles

La présidente de la Commission européenne aurait effectué 18 de ses 34 voyages officiels à bord d’un jet privé depuis sa prise de fonction en décembre 2019. Parmi ces voyages, il y aurait eu un bref vol de 31 milles de Vienne à Bratislava, qui aurait pris un peu plus d’une heure en train. La responsable de l’UE est désormais accusée de contribuer à une « catastrophe climatique », malgré ses engagements à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète à travers l’Europe.

Mardi, Mme von der Leyen a présidé une table ronde au sommet de la COP26 à Glasgow avec le Premier ministre Boris Johnson et le président américain Joe Biden.

Elle a salué l’initiative Global Gateway de l’UE, qui contribuera à faciliter les partenariats avec l’Afrique dans le cadre du Green Deal européen.

L’initiative a été annoncée en septembre dans le but de limiter l’influence croissante de la Chine sur le continent africain.

Le président de la Commission a déclaré: « En effet, Global Gateway, par exemple, s’appuiera sur des valeurs telles que les normes du travail et environnementales. Nos gens le demandent. »

LIRE LA SUITE: Sunak sauvé par l’engagement de Rolls Royce de décarboniser les avions

Elle a poursuivi en affirmant que l’initiative fonctionnerait main dans la main avec le secteur privé et a déclaré que les récentes relations avec l’Afrique du Sud sont un exemple « exceptionnel » de la façon dont le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Europe « lancent ensemble ce partenariat énergétique juste avec l’Afrique du Sud. « .

Les pays ont uni leurs forces pour aider l’Afrique du Sud à passer des combustibles fossiles à l’énergie verte.

L’UE dans son ensemble s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le but d’atteindre la valeur nette zéro d’ici 2050.

Cependant, les commentaires de Mme von der Leyen ont été éclipsés aujourd’hui par la nouvelle de ses fréquents voyages en « taxi aérien » à travers l’Europe.

A titre de comparaison, le citoyen européen moyen émet l’équivalent en dioxyde de carbone (tCO2eq) de 8,2 tCO2eq tout au long de l’année.

Un rapport de mai 2021 publié par l’ONG Transport and Environment a affirmé que les jets privés sont cinq à 14 fois plus polluants que les avions commerciaux, par passager, et 50 fois plus polluants que les trains.

La décision de Mme von der Leyen de faire le tour de l’Europe a été critiquée par Helena Bennett, conseillère politique principale chez Green Alliance.

Elle a déclaré au Telegraph : « Les jets privés sont une catastrophe pour le climat.

« Un seul vol privé émet deux tonnes d’émissions de carbone, soit un quart du carbone produit par l’Européen moyen en une année entière.

« Des présidents et premiers ministres en jet dans le monde entier aux hommes d’affaires se rendant à des conférences qui pourraient être organisées sur Zoom, nous devons voyager de manière plus durable.

« Il existe de nombreux modes alternatifs qui peuvent être utilisés par les riches et les importants, y compris les trains et les autocars, si nécessaire, les vols en classe économique, qui sont responsables de beaucoup moins d’émissions par personne. »

Cependant, une porte-parole de la Commission a déclaré que les « taxis aériens » ne sont commandés qu’en cas d’absolue nécessité pour « permettre la présence à des réunions dans divers endroits selon un horaire très chargé ».

Et lors de son voyage à Glasgow, Mme von der Leyen aurait volé dans un avion utilisant des « biocarburants ».

Express.co.uk a demandé à la Commission européenne de commenter.