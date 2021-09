Actualités de l’UE : Von der Leyen s’est déchaînée contre les allégations de vaccins « vides » – « C’était un échec » | Politique | Nouvelles

Ben Habib s’exprimait après que Mme von der Leyen eut utilisé son discours pour vanter l’approche du bloc, insistant : « Nous l’avons fait de la bonne manière, parce que nous l’avons fait à l’européenne. Et ça a marché ! Mme von der Leyen a vanté le fait que plus de 70% des adultes européens sont désormais vaccinés contre Covid – bien que le total global pour tous les citoyens (60,53%) soit encore inférieur à celui du Royaume-Uni (64,67%).

M. Habib ne s’est pas retenu dans une évaluation caustique de la performance du chef de l’UE.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Absolument tout à propos d’Ursula von der Leyen est faux.

« De son élection truquée à la plus haute fonction d’Europe, à son sentiment exagéré de l’importance (et de son) de l’UE.

“Son soi-disant discours sur l’état de l’Union – oui, c’est le titre qu’elle a choisi – est une masterclass en faux agrandissement vide de sens.”

M. Habib a suggéré que la machine publicitaire de l’Union européenne avait « repris là où la Pravda s’était arrêtée pour l’URSS ».

Il a expliqué : « Leurs méthodes sont les mêmes. Continuez à diffuser des messages positifs et répétez-les sans relâche même s’ils n’ont aucun fondement dans la vérité.

« Ils le font rarement. Et puis glacez le gâteau avec une charge de vertu signalant du charabia. »

En ce qui concerne le déploiement du vaccin de Mme von der Leyen, M. Habib a cherché à lui rappeler le démarrage notoirement lent du bloc, qui l’a vu bien en retard sur le Royaume-Uni pendant des mois au début de l’année.

Il a déclaré: «La plus grande blague aujourd’hui était ses affirmations sur le programme de vaccination de l’UE.

“Nous savons tous que c’était un échec (demandez à AstraZeneca) mais le lustre qu’elle a mis dessus a poussé la fausseté à de nouveaux niveaux.

“Elle a affirmé que l’UE n’avait pas tardé – ils étaient à des kilomètres du Royaume-Uni, alors qu’ils ont jeté des vaccins parfaitement efficaces qu’ils voulaient d’ailleurs également empêcher de nous parvenir.”

M. Habib a ajouté : « Elle a affirmé que les États membres se sont unis. Euh, non !

“Elle a dû oublier que l’un des piliers de l’UE, la liberté de circulation, est passé directement par la fenêtre lorsque la pandémie a éclaté – malgré ses remontrances.”

Les pays les plus pauvres ont dû attendre des mois pendant que la BCE, l’Allemagne, les Pays-Bas et d’autres discutaient de leur plan de financement pour le sauvetage des coronavirus, a souligné M. Habib.

Il a déclaré: «Une fois réglé, l’argent n’a toujours pas été distribué car ils ont préféré perdre du temps à critiquer la Pologne pour s’être ingérée dans son système judiciaire.

« Oui, l’UE, avec sa Cour suprême entièrement politique, se croyait moralement élevée pour dire aux gouvernements démocratiquement élus comment se comporter.

«Jusqu’à ce que ce dénigrement soit terminé, ils ont refusé de libérer de l’argent à un État membre. Toujours le Projet au-delà et au détriment des États membres – c’est la vraie UE.

M. Habib a conclu: “Vous obtiendrez plus de nourriture intellectuelle en regardant des rediffusions de Coronation Street qu’en écoutant son radotage.”

Lors du discours d’hier, Mme von der Leyen a déclaré : « Lorsque je me tenais devant vous il y a 12 mois, je ne savais pas quand – ni même si – nous aurions un vaccin sûr et efficace contre le COVID-19.

“Mais aujourd’hui, et contre toute critique, l’Europe fait partie des leaders mondiaux.”

Elle a ajouté : « Plus de 70 pour cent des adultes dans l’UE sont complètement vaccinés. Nous étions les seuls à partager la moitié de notre production de vaccins avec le reste du monde.

« Nous avons livré plus de 700 millions de doses aux Européens, et nous avons livré plus de 700 millions de doses supplémentaires au reste du monde, dans plus de 130 pays.

« Nous sommes la seule région au monde à y parvenir. »