Le vice-ministre lituanien des Affaires étrangères, Arnoldas Pranckevičius, a déclaré lors d’un forum sur la sécurité à Washington que le traitement réservé par la Chine à la Lituanie était un « signal d’alarme » pour l’Europe.

Il fait suite à une dispute au sujet du bureau de Taïwan à Vilnius, qui, selon l’annonce, s’appellerait le bureau de représentation taïwanais en Lituanie en août.

Le pays balte a autorisé la demande du nom, ce qui a conduit la Chine à rappeler son ambassadeur, à exiger que la Lituanie retire son envoyé à Pékin et à menacer de nouvelles « conséquences politiques ».

La Chine a également suspendu les services de trains de marchandises reliant Vilnius dans le cadre de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » et a annulé les nouvelles licences demandées par les exportateurs de produits alimentaires lituaniens.

Pékin revendique Taiwan gouverné démocratiquement comme son propre territoire et toute suggestion selon laquelle l’île est un pays séparé suscite la colère.

Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré : « Nous exhortons le gouvernement lituanien à respecter les engagements politiques solennels pris lors de l’établissement de relations diplomatiques avec la Chine et à ne pas prendre de mauvaises décisions irréversibles ».

Alors que seulement 15 pays ont des relations diplomatiques formelles avec Taïwan, de nombreux autres ont des ambassades de facto, qui sont souvent appelées bureaux commerciaux et utilisent le nom de la ville de Taipei – évitant une référence à l’île elle-même dans ce qui est considéré comme une tentative d’évasion. conflit.

Appelant les pays membres de l’UE à être unis dans leurs relations avec Pékin, M. Pranckevičius a déclaré mercredi : « Si vous voulez défendre la démocratie, vous devez la défendre ».

La Lituanie, un pays d’environ 3 millions d’habitants, s’est également retirée cette année d’un mécanisme de dialogue « 17+1 » entre la Chine et certains pays d’Europe centrale et orientale.

Sa décision de partir, a déclaré Pranckevičius, n’était pas une décision anti-chinoise, mais pro-européenne.

Les États-Unis considèrent le mécanisme 17+1 comme un effort de Pékin pour diviser la diplomatie européenne.

Le n’a pas explicitement pris la défense de la Lituanie jusqu’à présent, bien que la Commission européenne ait exprimé sa position sur un comportement agressif envers ses États membres.

La présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel ont écrit dans une lettre adressée au Formosa Club, une alliance multipartite de législateurs européens et canadiens qui souhaitent renforcer les relations avec Taïwan : « Soulignons que les menaces, les pressions politiques et la coercition les mesures dirigées contre les États membres de l’UE ne sont pas acceptables.

« Nous allons repousser de telles actions. »

Les tensions avec le pays le plus peuplé du monde provoquent des perturbations commerciales et mettent en danger la croissance économique lituanienne, mais la position de M. Pranckevičius reste ferme : « Nous devons parler de manière unie et cohérente.

« Sinon, nous ne pouvons pas être crédibles, nous ne pouvons pas défendre nos intérêts et nous ne pouvons pas avoir une relation égale avec Pékin. »