Actualités de l’UE : Xavier Bertrand, le rival de Michel Barnier, promet à la France de voter sur l’immigration | Politique | Nouvelles

Le président de la région Hauts-de-France est en lice pour être le candidat de centre-droit pour remplacer Emmanuel Macron aux élections présidentielles françaises de 2022. M. Bertrand, le leader du parti Les Républicains, contre Michel Barnier, a déclaré qu’il proposerait un référendum constitutionnel sur l’immigration s’il réussissait contre Macron en avril prochain.

Dans le but de contrecarrer les engagements référendaires de M. Barnier, M. Bertrand a également déclaré que la France devrait « reprendre le contrôle » de ses frontières, citant le célèbre slogan de la campagne Leave du Royaume-Uni.

Il a déclaré : « Plus personne n’est aux commandes. La France est soumise à une immigration qu’elle ne choisit plus.

« Il est urgent de reprendre le contrôle.

Sa politique reposerait sur « deux principes », a-t-il dit.

D’une part « de décider qui peut s’installer sur son sol et qui doit quitter son sol », et d’autre part de s’assurer que l’immigration « répond » aux besoins de la France et non l’inverse.

Critiquant à la fois le président Macron qui a « esquivé la question », et Marine Le Pen, la présidente de la région Hauts-de-France a proposé de « mettre fin au système actuel de régularisation » et de « démanteler les camps de migrants en situation irrégulière », comme la soi-disant « jungle de Calais », démantelée il y a cinq ans.

Il a promis de réviser la Constitution par référendum pour que chaque année « le Parlement fixe des quotas d’immigration », et de réduire en priorité l’immigration familiale en imposant un « passeport républicain » certifiant une maîtrise du français et le respect des principes.

« Laïcité, égalité et primauté du droit républicain », a-t-il affirmé.

Au niveau national, il a défendu une « loi migratoire d’urgence pour l’éloignement en toute sécurité » des immigrés illégaux.

Les promesses de M. Bertrand interviennent après que l’ancien négociateur européen du Brexit a également promis à ses électeurs un référendum sur les lois sur l’immigration.

M. Barnier a surpris tout le monde en septembre en appelant au rétablissement de la souveraineté nationale française sur les questions migratoires.

Il a dit : « Chaque pays a sa souveraineté nationale, il ne s’agit pas d’y renoncer ».

« Nous avons besoin d’une nation pour combattre le nationalisme », a-t-il ajouté.

Il a plaidé pour l’arrêt de l’immigration hors UE et un référendum sur la souveraineté juridique de la France auprès des tribunaux de l’UE.

Il a déclaré à la télévision française : « La question de l’immigration est grave, elle va provoquer des ruptures.

« Pour y faire face, nous proposons un moratoire sur l’immigration et un référendum pour retrouver notre souveraineté légale dans certains domaines. »