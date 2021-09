Actualités de l’UE : Yanis Varoufakis dissèque la « mascarade » de Bruxelles pour riposter contre Joe Biden | Politique | Nouvelles

in

L’ancien ministre grec des Finances a déchiré la réponse de Bruxelles à l’accord de défense américain avec l’Australie et le Royaume-Uni, affirmant que l’ambition du bloc pour une armée européenne ne pourrait jamais se concrétiser contre l’hégémonie américaine.

Soutenant la colère d’Emmanuel Macron face à l’accord, les chefs de l’UE avaient insisté sur le fait qu’il manquait au bloc une stratégie commune de défense européenne bien nécessaire.

Mais écrivant pour Project Syndicate, M. Varoufakis a déclaré : « Comme on pouvait s’y attendre, une fois que leur colère s’est calmée et que leurs menaces s’estompent, les dirigeants européens se tournent sobrement vers les causes profondes de leur faiblesse vis-à-vis des États-Unis.

“Mais c’est une mascarade qui ne devrait tromper personne.”

Il a poursuivi: “Même le modeste projet de constituer une force européenne de déploiement rapide de cinq mille hommes ne peut jamais être que symbolique.

« Qui enverra ces hommes et ces femmes verser leur sang dans une guerre lointaine ? Le président français ? La chancelière allemande ? Le président de la Commission européenne ?

« Et qui aura le droit, en un clin d’œil, de les rappeler si nécessaire ? Sans un parlement souverain pour soutenir un gouvernement fédéral qui prend ces décisions, aucune armée européenne digne de ce nom ne pourra jamais voir le jour.

“Les dirigeants européens ont ce qu’ils méritent.

“Quand un président américain les gifle pour leur rappeler qui est le patron, ils n’ont d’autre choix que de tendre l’autre joue, car ce sont eux qui ont décidé de choisir leurs privilèges actuels au détriment de l’indépendance européenne.

“Chaque gifle les met suffisamment en colère pour proférer des menaces et rappeler des ambassadeurs. Mais ensuite, ils se heurtent à leur propre hostilité à ce qu’il faudrait pour libérer l’Europe de l’hégémonie américaine.”

LIRE LA SUITE : Emmanuel Macron jubile sur l’armée européenne et réclame une UE “souveraine”

La France a été irritée par l’annulation par l’Australie d’un contrat lucratif de fourniture de sous-marins lorsqu’elle a conclu un nouveau pacte militaire avec les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Emmanuel Macron a demandé à Boris Johnson de trouver des idées pour réparer les relations entre Londres et Paris, alors que le Premier ministre tentait d’apaiser les tensions provoquées par le conflit sous-marin.

Les pourparlers semblaient être une tentative de M. Johnson de calmer les tensions qui n’avaient été exacerbées que par son utilisation d’un langage incendiaire en réponse au rappel par la France des ambassadeurs et au report des réunions de haut niveau.

Le bureau de M. Macron a déclaré que le Premier ministre avait demandé l’appel et “exprimé son intention de rétablir la coopération entre la France et le Royaume-Uni”, y compris sur la crise climatique, le terrorisme et la région indo-pacifique.

Le président français a déclaré à M. Johnson qu'”il attendait ses propositions”, a ajouté l’Elysée dans son bref communiqué.

A NE PAS MANQUER :

Donald Trump « concentré sur le laser » pour remplacer Joe Biden à la présidence des États-Unis [INSIGHT]

Le camouflet brutal de Biden à l’UE alors que les espoirs de l’Alliance occidentale sont anéantis [ANALYSIS]

Macron humilié alors que Merkel est “heureuse de prétendre que la France est influente” [REACTION]

La querelle diplomatique a commencé lorsque le Royaume-Uni et les États-Unis ont accepté d’aider à fournir à l’Australie des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre du pacte d’Aukus annoncé la semaine dernière.

Paris a décrit l’accord comme un “coup de poignard dans le dos” après avoir conduit Canberra à se retirer d’un accord de 30 milliards de livres sterling pour que la France fournisse des navires diesel-électriques à propulsion conventionnelle.

La description de l’appel par Downing Street était plus discrète que celle de la France, le numéro 10 affirmant que les hommes avaient discuté “d’une série de questions d’intérêt mutuel”, y compris la coopération militaire via l’OTAN.

“Ils ont réaffirmé l’importance des relations entre le Royaume-Uni et la France et ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration dans le monde entier sur notre agenda commun, par le biais de l’OTAN et de manière bilatérale”, a déclaré le n°10.

Ils ont également discuté de “l’importance stratégique de notre coopération de longue date dans l’Indo-Pacifique”, Aukus étant largement considéré comme une tentative de contrer l’affirmation de soi de la Chine.

Le numéro 10 a déclaré avoir également discuté des migrants effectuant des traversées en petits bateaux dans la Manche, et des problèmes post-Brexit des licences de pêche et du protocole d’Irlande du Nord.

Fort d’une rencontre positive avec le président américain Joe Biden, M. Johnson a attisé les tensions plus tôt cette semaine en utilisant le “franglais” pour dire à M. Macron qu’il devrait “prenez un grip” et lui donner une “pause”.

Il est également apparu que M. Biden et le Premier ministre ont discuté de l’approfondissement du pacte d’Aukus, tout en maintenant que d’autres alliés, dont la France, ne pourraient pas adhérer.

M. Johnson a évoqué la possibilité qu’il soit étendu à la technologie, telle que la cybernétique et l’intelligence artificielle, et a déclaré que lui et M. Biden avaient été “surpris” par la réaction de colère de Paris.

Des personnes familières avec la pensée du gouvernement britannique ont déclaré que les hommes avaient également évoqué l’approfondissement du pacte de collaboration dans d’autres domaines tels que les principes sur les marchés ouverts, le renforcement des moyens de dissuasion non nucléaires et la lutte contre les problèmes des droits de l’homme.

Il y avait eu un certain dégel des tensions entre les États-Unis et la France après que M. Macron et M. Biden ont tenu un appel.

La France s’est engagée à renvoyer son ambassadeur à Washington la semaine prochaine, ayant ordonné son retour en réponse au pacte d’Aukus.