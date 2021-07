in

Yanis Varoufakis affirme que la démocratie européenne a été “empoisonnée”

L’ancien ministre grec des Finances a accusé le gouvernement de son pays de pousser l’économie dans une “dette à gogo” en se conformant aux règles budgétaires de l’UE et aux obligations de la Banque centrale européenne. M. Varoufakis a averti que l’économie de la Grèce est loin d’être « réparée » depuis le krach financier de 2008 et a exhorté Bruxelles à s’abstenir de se propager autrement.

Il a déclaré : « Alors que MeRA25 a averti qu’en choisissant d’étendre (par opposition à la décote) les nouvelles dettes privées des victimes du verrouillage, le gouvernement grec a fait passer la dette privée irrécouvrable/impayable de 56 % à 88 % du PIB (227 % globalement).

“Ajoutez à cela 218 % de la dette publique => LE BONDAGE POUR DETTE GRECQUE À GOUT.”

Alors qu’un utilisateur de Twitter accusait le politicien grec d’être « apocalyptique » et lui demandait comment « les étrangers peuvent aider », M. Varoufakis a fustigé : « Bien sûr.

« Aidez à contrer la propagande de la finance mondiale et de l’UE selon laquelle la Grèce a été « réparée » et notre économie normalisée.

“Faites passer le mot que, même si la Grèce est plus en faillite que jamais, les vautours à nageoires tirent leur épingle du jeu en négociant des NPL (à un pourcentage de leur valeur nominale) et des obligations d’État (soutenues par la BCE).”

Actualités de l’UE : Yanis Varoufakis dit que la Grèce est sur le point d’être endettée à gogo (Image : GETTY)

L’explosion de colère survient alors que les rendements obligataires allemands sont tombés mardi à leur plus bas niveau depuis février, poussant toute la courbe des rendements allemande sur le point de devenir négative alors que les investisseurs continuaient de s’emparer des obligations d’État.

Après que les craintes autour de la variante Delta du coronavirus et la poursuite des ajustements de position sur les obligations ont poussé lundi les rendements des bons du Trésor allemand et américain à leur plus bas depuis lundi, le rallye s’est poursuivi mardi alors même que les marchés boursiers montaient des deux côtés de l’Atlantique. .

Après des mouvements relativement contenus en début de séance, les rendements obligataires de la zone euro ont fortement baissé et cela s’est accéléré après l’ouverture de la séance de bourse aux États-Unis alors que les rendements des bons du Trésor américain ont fortement baissé.

Le rendement allemand à 10 ans, l’indice de référence pour la zone euro, a baissé de plus de 5 points de base à -0,44%, le plus bas depuis février.

Les rendements à deux ans, qui étaient jusqu’à présent beaucoup plus stables que le reste de la courbe des taux, ont chuté de près de trois points de base à -0,725% lors de leur plus forte baisse quotidienne depuis juin 2020.

La courbe des taux allemande, mesurée par l’écart entre les taux à 2 et 10 ans, s’est resserrée à 27 pb, le plus étroit depuis février, un mouvement reflétant l’incertitude économique.

Les taux allemands à 30 ans ont mené le rallye, chutant de plus de six points de base à 0,015 %.

Ils approchent des niveaux inférieurs à zéro pour la première fois depuis février.

Un passage en dessous de zéro pousserait toute la courbe des taux allemande en territoire négatif.

Le rendement réel de la zone euro, qui exclut l’impact de l’inflation anticipée, telle que mesurée par les swaps, est tombé à un nouveau plus bas historique à -1,56%.

Actualités de l’UE : l’économie grecque ne s’est pas redressée depuis 2008, selon Varoufakis (Image : GETTY)

“Ce n’est pas une histoire de risque”, a déclaré Peter McCallum, stratège taux chez Mizuho, ​​notant la hausse des actions européennes et la relative stabilité des spreads de crédit mardi.

“La réduction du risque sur les actions n’a pas été si dramatique qu’elle a provoqué ce genre de mouvement. C’est donc à ce moment-là que vous pensez qu’il y a autre chose et il est logique que les personnes qui prennent des positions (courtes) en fassent partie”, a-t-il déclaré. a ajouté, soulignant des baisses soudaines des rendements obligataires au cours des deux dernières sessions.

Ces mouvements brusques se produisent souvent lorsque des ordres stop-loss pour acheter ou vendre des obligations lorsqu’un certain niveau est dépassé sont déclenchés.

Bien que les obligations moins bien notées de l’Italie, de la Grèce et de l’Espagne se soient également redressées, les rendements ont moins baissé que ceux de l’Allemagne, élargissant les écarts entre leurs obligations à 10 ans et celles de l’Allemagne – en fait leurs primes de risque – de deux points de base chacune.

Le rendement des obligations d’État italiennes à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis avril à 0,677 pour cent.

La prime de risque sur sa dette à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis le 8 juillet à 112 pb et celle sur les obligations à 30 ans à 166 pb, la plus élevée depuis la mi-mai.

Les rendements à cinq ans étaient sur le point de devenir négatifs pour la première fois depuis avril, tombant aussi bas que 0,002%.

La prime de risque de la Grèce s’est élargie à son plus haut depuis fin mai à 110 pb.

L’Espagne était au plus large depuis novembre dernier à 75 points de base.

L’Allemagne a levé 3,349 milliards d’euros lors de la réouverture d’une obligation à sept ans mise aux enchères plus tôt, qui a reçu une demande décente.