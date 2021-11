Actualités de Meghan Markle : la duchesse laisse échapper des plans privés avec le prince Harry, Lili et Archie | Royale | Nouvelles

Meghan Markle s’ouvre dans une interview avec Ellen DeGeneres

S’adressant à l’animatrice de l’émission de discussion Ellen DeGeneres, Meghan, la duchesse de Sussex a partagé son enthousiasme à l’idée de passer du temps avec sa famille à Montecito, en Californie, dans ce qui sera leur deuxième Thanksgiving depuis leur déménagement controversé aux États-Unis.

Elle a déclaré: « C’est notre deuxième Thanksgiving à la maison en Californie, donc ce sera agréable.

« J’adore cuisiner. Nous serons à la maison et nous nous détendrons en quelque sorte et nous installerons. »

Mme DeGeneres, qui vit également à Montecito, a suggéré qu’elle aimerait rejoindre le couple royal et leurs enfants – Archie, deux ans, et bébé Lilibet.

Elle a plaisanté: « À quelle heure devrions-nous nous présenter? »

Ce n’est pas la première fois que Meghan, 40 ans, parle publiquement de Thanksgiving.

Meghan a partagé à quoi ressemblera Thanksgiving pour sa famille dans The Ellen DeGeneres Show (Image: .)

Dans un article sur The Tig, le blog lifestyle qu’elle a écrit avant d’épouser le prince Harry, duc de Sussex, elle a déclaré : « Malgré le contraste de mes deux mondes en grandissant, il y avait un point commun puissant : mes deux parents venaient de petits, a fait le choix de donner beaucoup – acheter des dindes pour les refuges pour sans-abri à Thanksgiving, livrer des repas aux patients en soins palliatifs, donner toute monnaie de leur poche à ceux qui le demandent et accomplir des actes de grâce silencieux – que ce soit un câlin, un sourire ou une tape dans le dos pour montrer aux personnes dans le besoin qu’elles iraient bien.

« C’est ce que j’ai grandi en voyant, donc c’est ce que j’ai grandi en étant : un jeune adulte avec une conscience sociale de faire ce que je pouvais et, à tout le moins, de parler quand je savais que quelque chose n’allait pas. »

La rencontre avec Mme DeGeneres était la première interview de Meghan depuis l’accueil de Lilibet dans le monde en juin dernier.

La duchesse a exprimé son désir de « parler » pour les causes qui lui tiennent à cœur (Image: CBS)

Dans le cadre de l’utilisation de sa voix pour plaider en faveur du changement, la duchesse a soulevé, une fois de plus, la question des congés familiaux payés aux États-Unis.

Elle a déclaré: « Je pense que les gens oublient vraiment, ou ne savent même pas, que dans ce pays, c’est l’un des six seuls pays au monde et le seul pays riche au monde qui n’impose pas et n’a pas de programme fédéral de congés payés.

« Tout le monde le sait, surtout si vous avez eu un enfant et même si vous n’en avez pas, vous savez à quel point c’est difficile et critique au cours des premières semaines, voire des premiers mois, d’être ensemble en famille.

« Et le fait que nous n’offrons pas cela ici est quelque chose que maintenant, en tant que mère de deux enfants, je ferai tout ce que je peux pour m’assurer que nous pouvons mettre cela en œuvre pour les gens. »

Meghan a utilisé son temps à l’antenne pour aborder la question des congés payés, dans laquelle elle est très impliquée (Image: .)

Le mois dernier, Meghan a écrit une lettre ouverte de 1 030 mots à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et au chef du Sénat Chuck Schumer exigeant que les familles américaines reçoivent un salaire convenable lorsqu’elles sont en congé parental.

Soulignant que des millions de femmes ont quitté le marché du travail pour subvenir aux besoins de leurs enfants depuis le début de la pandémie de coronavirus, elle a appelé à un « programme de congés payés solide pour chaque Américain qui soit garanti, accessible et encouragé sans stigmatisation ni pénalité ».

La mère de deux enfants a écrit dans la lettre : « Je ne suis pas une élue, et je ne suis pas une politicienne. Je suis, comme beaucoup, une citoyenne engagée et un parent. »

Plus tard, lors d’un sommet en ligne du New York Times DealBook pour discuter de « solutions descendantes » pour créer des opportunités pour les femmes, elle a qualifié les congés payés de « problème humanitaire », ajoutant : « Nous pouvons tous convenir que les gens ont besoin de soutien, surtout lorsqu’ils ont eu un enfant. »

Les congés payés sont inclus dans le projet de loi Build Back Better du président américain Joe Biden. Cependant, il est opposé par les républicains et au moins un sénateur démocrate clé.

D’après son apparition dans The Ellen DeGeneres Show, il est entendu que la duchesse est ravie de sa décision de prendre du recul par rapport au cabinet.

Elle a raconté sa vie avec Harry, 40 ans, et leurs deux jeunes enfants en Californie : « Le mode de vie, le temps est plutôt sympa.

« Nous sommes juste heureux. »

L’interview de Meghan Markle sur The Ellen DeGeneres Show sera diffusée sur ITV2 dans la semaine suivant sa sortie aux États-Unis.