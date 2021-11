Actualités de Meghan Markle: la duchesse « tire » sur les émotions du public, mais un expert demande « où est Harry ? | Royale | Nouvelles

Lors de l’interview avec l’animatrice de télévision américaine, Meghan, 40 ans, a rétracté les charmantes tenues d’Halloween de ses enfants cette année. Alors qu’Archie, deux ans, était déguisé en dinosaure, Meghan a joyeusement dit au public que sa fille, Lilli, cinq mois, avait choisi d’être une mouffette. Bien que Meghan l’ait dit à l’hôte de ses deux enfants, la commentatrice royale Camilla Tominey a demandé pourquoi il n’y avait aucune mention de Harry au cours de l’anecdote.

Écrivant pour le Daily Telegraph, elle a écrit: « Maintenant, c’était au tour de Meghan de tirer sur les émotions du public en racontant des histoires touchantes sur Archie se déguisant en dinosaure pour Halloween et » Lili « en mouffette » comme Flower from Bambi « .

« Il n’y avait malheureusement aucune mention de ce que portait Harry, passionné de déguisements, ni de l’endroit où se trouvait le Windsor One, qui a été aperçu pour la dernière fois en train de jongler en arrière-plan d’un autre rendez-vous de vitesse de Meghan avec Melissa McCarthy. »

Au cours de l’entretien, Meghan a révélé que son plus jeune enfant avait maintenant commencé à avoir des dents.

S’adressant à DeGeneres, Meghan a supplié n’importe quoi pour aider à soulager la dentition de son deuxième enfant.

L’animateur de télévision américain a ensuite suggéré d’utiliser de la tequila, ce à quoi Meghan a répondu: « C’est tante Ellen pour vous. »

Elle a également révélé à quel point son fils aimait être le grand frère de son frère.

Meghan a également ajouté qu’elle et le prince Harry, 37 ans, adorent avoir deux enfants.

Elle a également révélé la différence entre avoir un enfant et deux.

JUST IN: Royal Family LIVE: Meghan et Harry s’apprêtent à manquer de joyeuses retrouvailles

Alors que le couple se prépare pour son deuxième Thanksgiving aux États-Unis, il n’est pas clair s’il reviendra au Royaume-Uni pendant la période de Noël.

La reine, 95 ans, n’a pas encore rencontré son dernier arrière-petit-enfant.

S’exprimant sur le podcast Royally Obsessed, Rachel Bowie a déclaré: « J’ai vu quelques premiers rapports sur un Noël à Sandringham cette année, je pense que Hello! avait cette histoire.

« Que ce soit vrai ou non, il y a des conversations sur le fait que la famille est ensemble, dont je n’ai aucune idée, il n’y avait aucun détail mais que la reine aimerait l’héberger à Sandringham. »

Sa co-animatrice Roberta Fiorito a poursuivi: « Je maintiens que Harry et Meghan et Archie et Lilibet seront là, je pense qu’il est temps pour eux de présenter Lilibet à son arrière-grand-mère.