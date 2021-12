Actualités de Meghan Markle: les fans de la duchesse célèbrent une victoire majeure dans une affaire de droit d’auteur | Royale | Des nouvelles

Meghan, 40 ans, avait poursuivi Associated Newspapers Limited après avoir publié des parties d’une lettre « personnelle et privée » à son ex-père Thomas Markle 77, en août 2018. À la suite d’une audience de trois jours en novembre, The Mail on Sunday a publié une déclaration sur sa première page reconnaissant que la duchesse de Sussex avait obtenu gain de cause dans sa revendication de droits d’auteur contre l’éditeur du journal.

La déclaration a été publiée en bas de la première page du Mail on Sunday le lendemain de Noël, avec de plus amples détails publiés à la page trois du journal.

Sur cette page, sous le titre « La duchesse de Sussex », il est écrit : « À la suite d’une audience les 19 et 20 janvier 2021 et d’une autre audience le 5 mai 2021, la Cour a rendu un jugement pour la duchesse de Sussex le sa plainte pour violation du droit d’auteur.

« La Cour a conclu qu’Associated Newspapers avait enfreint ses droits d’auteur en publiant des extraits de sa lettre manuscrite à son père dans The Mail on Sunday et sur Mail Online.

« Des recours financiers ont été convenus. »

Dans son résumé de jugement lors de l’affaire judiciaire, le juge Lord Justice Warby a dicté le libellé exact et la taille de la police à utiliser pour les excuses.

Après l’annonce de la nouvelle, #MeghanMarkleWon a commencé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux, alors que les fans de Meghan et Harry – connus sous le nom de Sussex Squad – ont célébré la victoire de la duchesse.

L’utilisateur ArchewellBaby a écrit : « Meghan Markle a gagné son procès en matière de protection de la vie privée contre le Daily Mail TWICE et le journal a finalement abandonné et imprimé un avis en première page.

« Les recours financiers ont été convenus » -DailyFail »

Alors que JaJaFaRah1 a ajouté : « Vous ne pouvez pas battre la personne qui n’abandonne jamais #MeghanMarkleWon »

Meghaven247 a fait écho à leurs réflexions en écrivant : « S’il y a jamais eu une preuve de l’adage selon lequel le succès est la meilleure vengeance, c’est bien Meghan Markle. #MeghanMarkleWon”

Le Dr Shola Mos-Shogbamimu, auteur de This Is Why I Resist, a tweeté : « Meghan Markle à la une du Mail victorieuse de ses ennemis…. Son travail ici est terminé !

Aucune photo de Meghan n’accompagnait les excuses imprimées le lendemain de Noël – que le commentateur royal Omid Scobie a qualifié de « choix intéressant de date de publication ».

M. Scobie a ajouté « Le lendemain de Noël, le 26 décembre, est traditionnellement l’un des jours d’information les plus calmes de l’année… avec les plus petites ventes de journaux », dans un tweet adressé à ses 73,6 000 abonnés.

Comme aucune image ne figurait sur la couverture, les fans se sont moqués de leur propre version de la première page du tabloïd avec des images de la duchesse.

Il s’agit notamment de SussexPrincess qui a tweeté une collection de pages simulées et a écrit «Je trouve juste glorieux que le Daily Mail pense pouvoir cacher la victoire de Meghan au bas de la page le jour de vente le plus lent de l’année mais le #sussexsquad avait d’autres plans #MeghanMarkleWon #MeghanMarkleWonAgain »

De nombreux fans ont également partagé leur joie que le hashtag ait commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, diffusant ainsi davantage la nouvelle de sa victoire.

Il s’agit notamment de S Bonnet, qui a partagé une image de la une du journal le 27 décembre, accompagnée de la légende : « Alors pour ceux qui ont raté l’actualité hier #MeghanMarkleWon #MeghanMarkleIsAnIcon ».

Tandis que TvKhaleesi ajoutait : « OMG !!! Voir The Sussex Squad faire de #MeghanMarkleWon un mouvement mondial et les nouvelles sont littéralement le meilleur cadeau que nous aurions pu offrir à Meghan et The Daily Fail. Sérieusement, je suis impressionné par votre pouvoir toujours croissant.

ESiheraESC a exprimé son admiration pour la mère de deux enfants écrivant « Meghan Markle a montré, encore une fois, qu’UNE personne peut faire la différence si elle a la conviction, le courage et la détermination de le faire. »

Et « learntech » a ajouté : « #MeghanMarkleWon et je suis ICI POUR LUI ! La leçon : défendez-vous, même lorsque cela met les autres mal à l’aise, même lorsque les gens veulent que vous vous taisiez afin de « préserver la paix ». Ne JAMAIS être obligé de tolérer un mauvais comportement. Brava, Meghan, Brava !

Alors qu’Olori Isabella a émis des hypothèses sur ce qui allait suivre pour la duchesse, écrivant: « Avec cette affaire maintenant terminée, 2022 va être une réussite pour Harry et Meghan.

« Ils lancent de nouveaux projets, défendent de nouvelles causes, commandent des projets achevés et vivent heureux en famille. #MeghanMarkleWon”

Le sentiment était accompagné de la photographie de la carte de Noël des Sussex qui montre Harry et Meghan, avec leurs enfants – Archie, deux ans, et Lilibet, six mois.