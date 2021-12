Actualités de Meghan Markle: l’impact de la duchesse de Sussex sur la famille royale est salué | Royale | Des nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry profiteraient de leur vie en tant que famille indépendante après avoir quitté la famille royale en 2020. Le maquilleur Daniel Martin a parlé de ses récentes retrouvailles avec les Sussex lors de leur apparition à New York le mois dernier. Il a parlé de son récent travail avec les Sussex, décrivant à quel point ils étaient détendus lors de divers événements. M. Martin a déclaré à People Magazine: « C’était tellement amusant de nous retrouver tous ensemble. C’était relaxant et détendu, comme si le gang était de nouveau réuni.

« Harry plaisante beaucoup, et Meghan est vraiment drôle. C’était agréable d’avoir à nouveau ces fous rires !

« Ils aiment la vie en tant que famille de quatre. Ils ont trouvé le rythme en tant que quatuor. »

Harry et Meghan ont parlé ouvertement de leurs difficultés concernant leur sortie de la famille royale.

L’écrivain britannique Dame Hilary Mantel a affirmé en octobre 2020 que Meghan était « trop ​​belle pour être vraie » pour la famille royale et a frappé The Firm.

Elle a déclaré à Harper’s Bazaar : « Je pense que Meghan était trop belle pour être vraie. Elle était un visage souriant dans une institution terne, elle a égayé la nation sans fin, ou du moins des hommes et des femmes de bonne volonté. »

Se référant à la décision du duc et de la duchesse de Sussex de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale, elle a ajouté: «Je suis heureuse que ce soit le mariage qui survit et le lien avec la monarchie qui doit disparaître, car je pense que presque tous d’entre nous aurions parié que si elle partait, elle devrait partir seule.

« Cependant, aucun de nous ne connaît les détails de la façon dont cela va fonctionner. »

Mme Mantel a ajouté: « Je pense que c’est la fin du jeu. Je ne sais pas combien de temps l’institution durera.

« Je ne sais pas si cela survivra à William. Je pense donc que ce sera leur dernière grande ère.

« Aucune autre famille ne serait censée faire défiler une femme très âgée et nouvellement veuve devant les caméras de télévision, et pourtant il est considéré comme acquis que c’est ce qui se passera – tout comme il est tenu pour acquis qu’une nouvelle mère royale apparaîtra rayonnante sur les marches de l’hôpital dans la journée qui suit l’accouchement.

« Il n’y a aucun intérêt public légitime derrière cela. »