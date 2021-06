Actualités de Meghan Markle : Meghan et Harry demandent des dons pour célébrer la naissance de Lilibet | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Sussex a donné naissance à son deuxième enfant vendredi à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie. Le couple a rapidement été inondé de messages de sympathisants du monde entier, y compris des autres membres de la famille royale. Le soutien généralisé a incité Harry et Meghan à suggérer que tous les partisans qui souhaitaient leur envoyer des cadeaux pourraient plutôt faire un don à des organisations aidant les femmes, notamment Girls Inc et CAMFED.

Un article sur le site Web de la Fondation Archewell du couple a déclaré: “Pour ceux qui souhaitent envoyer des cadeaux, nous vous demandons de soutenir ou d’en savoir plus sur ces organisations travaillant pour les femmes et les filles: Girls Inc, Harvest Home, CAMFED ou Myna Mahila Foundation.

“Pendant que le duc et la duchesse sont en congé parental, Archewell continuera à faire un travail important et à publier des histoires sur le site.

“Nous avons hâte de vous voir!”

Girls Inc est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui vise à « inspirer et autonomiser » les filles âgées de cinq à 18 ans à travers divers programmes.

Harvest Home soutient également les femmes enceintes sans abri et leurs bébés, tandis que la Fondation Myna Mahila offre des emplois aux femmes en Inde.

Et CAMFED (Campaign for Female Education) vise à améliorer l’éducation des filles en Afrique.

En réponse à l’annonce du couple, CAMFED a tweeté : “Nous sommes ravis pour votre famille et vous pouvez être assuré que nous sommes là pour rendre le monde meilleur pour nous tous, en aidant les filles à apprendre, à s’épanouir et à diriger.”

Harry et Meghan ont également publié un message de remerciement sur leur site Web Archewell après avoir annoncé la naissance de leur fille.

LIRE LA SUITE: Royal LIVE: Meghan et Harry accusés d’une erreur de bébé dans le protocole royal

Le compte Twitter officiel de William et Kate a publié un message qui disait : “Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili.

“Félicitations à Harry, Meghan et Archie.”

Le compte de Charles et Camilla a également salué “la petite Lilibet Diana”, avant d’ajouter : “Je leur souhaite à tous bonne chance en cette période particulière”.

Le compte Twitter officiel de la reine a partagé une image du jour du mariage de Harry et Meghan et a mentionné que le bébé était le onzième arrière-petit-enfant de la reine.

Une déclaration antérieure d’une porte-parole du palais de Buckingham a également déclaré: “La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle.”

Bien que Harry et Meghan aient quitté leurs fonctions de membres de la famille royale l’année dernière, le bébé a toujours une place dans la succession.

Elle est huitième sur le trône, après son frère aîné Archie, qui est septième, et avant le prince Andrew, qui est tombé à la neuvième place.

Lilibet est également une cousine germaine des enfants de Kate et William, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Elle est également la cinquième petite-fille de Charles, mais elle grandira aux États-Unis, à des milliers de kilomètres de la famille royale.