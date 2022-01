Actualités d’Emmanuel Macron: Guerre des vaccins alors que le plan a été confirmé pour interdire les non vaccinés de la «vie de base» | Monde | Des nouvelles

Les ministres de la chambre basse du parlement français ont adopté un projet de loi, y compris le laissez-passer pour le vaccin, peu après 5 heures du matin, jeudi, à l’issue d’une session parlementaire qui a duré toute la nuit, par 214 voix contre 93. Le projet de loi ira maintenant au Sénat avant un vote final. à l’Assemblée nationale. S’il est passé par ici, le laissez-passer pour le vaccin s’appliquera aux plus de 16 ans et non aux plus de 12 ans, comme le gouvernement français l’avait initialement demandé.

Le projet de loi exigerait que les gens présentent la preuve d’un cours complet de vaccination contre Covid afin de profiter des aspects fondamentaux de la vie tels que les voyages en train interurbain, la participation à des événements culturels ou les repas au restaurant.

Un test Covid récent ou une preuve de rétablissement ne sera plus accepté.

Pendant plusieurs mois, les Français devaient présenter soit la preuve d’une vaccination Covid, soit un test coronavirus négatif pour accéder à des lieux tels que les cinémas et les cafés, et également utiliser les trains.

Mais avec l’augmentation continue des infections à Delta et à la nouvelle variante Omicron au cours des dernières semaines, le gouvernement a décidé d’abandonner l’option de test dans le nouveau projet de loi.

Le nouveau laissez-passer Covid exaspérera probablement davantage les non vaccinés en France, qui ont été indignés par les commentaires de M. Macron selon lesquels il voulait « p *** off » le groupe.

Plus tôt cette semaine, le président français a déclaré au journal Le Parisien qu’il voulait rendre la vie de ceux qui refusaient un vaccin si compliquée en les expulsant des lieux publics qu’ils finiraient par se faire piquer.

Il a déclaré: « Les non vaccinés, je veux vraiment les p ***. Et donc, nous allons continuer à le faire, jusqu’à la fin. C’est la stratégie. »

Dans son interview, M. Macron a utilisé le terme « emmerder » pour exprimer comment il voulait remuer les non vaccinés.

Jeudi, le Premier ministre français Jean Castex a déclaré que le pays était prêt à déployer un quatrième vaccin Covid ou un deuxième rappel dès que les autorités sanitaires le permettront.

Il a déclaré à BFM TV et RMC Radio : « Quand les autorités sanitaires nous donneront le feu vert, on ira de l’avant. »

Les dernières données du gouvernement français montrent que plus de 90 % des personnes de plus de 12 ans – à qui s’applique désormais le nouveau laissez-passer vaccinal – ont reçu au moins deux doses.

Le ministre de la Santé Olivier Veran a déclaré que depuis le 1er octobre, un nombre record de personnes avaient reçu une première injection hier à la suite des propos controversés de M. Macron visant les non vaccinés.

Mercredi, la France a enregistré un nouveau record de plus de 332 000 cas de Covid au cours de la dernière période de 24 heures.

246 décès supplémentaires des décès de Covid dans les hôpitaux ont également été enregistrés.