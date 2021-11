Actualités d’Emmanuel Macron : la « haine » du président français pour le Royaume-Uni est honteuse | Politique | Nouvelles

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​critiqué M. Macron suite à sa décision de désinviter le Royaume-Uni à une réunion d’urgence sur la question. Cela est survenu après la mort d’au moins 27 migrants alors qu’ils tentaient de traverser la Manche pour atteindre la Grande-Bretagne plus tôt cette semaine. Parlant de la crise, une lectrice, Carole, a déclaré : « C’est à 100 % de sa faute.

« Sa haine fulgurante pour ce pays semble l’avoir détraqué.

« Au cours des 22 derniers mois, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour punir la Grande-Bretagne d’avoir osé quitter l’UE. »

Un autre utilisateur MountErebus, a accepté, écrivant: « C’est l’incapacité de l’UE à contrôler ses propres frontières qui a causé ce problème en premier lieu. »

Un troisième utilisateur, LiaH, a ajouté : « Il doit d’abord empêcher ces migrants d’entrer en France – patrouiller ses propres frontières !

Pendant ce temps, un quatrième utilisateur, JennifferGarcia, a déclaré: « Tant que nous dépendrons encore de la France pour arrêter les passages illégaux, nous aurons des problèmes … nous devons prendre le contrôle de nos propres frontières. »

Un cinquième lecteur, Ian53 s’interroge : « Combien de temps Bruxelles va-t-il permettre à Macron de poursuivre ses actions de renégat ?

« Alors que le reste de l’UE semble tenter de travailler avec le Royaume-Uni pour que le Brexit fonctionne dans une certaine mesure, Macron va faire tomber tout le château de cartes en essayant de prouver qu’il est un homme.

« Si nous promulguons l’article 16, les constructeurs automobiles allemands, les agriculteurs français et espagnols et l’ensemble de l’industrie basée dans l’UE peuvent blâmer un petit Français et quelques centaines de pêcheurs qui ont été pris en train d’essayer de tromper le système. »

LIRE LA SUITE : Réunion de l’UE sur les migrants : la France décide que le Royaume-Uni doit être moins attrayant

Le gouvernement français a retiré son invitation au ministre de l’Intérieur Priti Patel après que Boris Johnson a appelé la France à reprendre les personnes qui ont traversé la Manche vers le Royaume-Uni dans de petits bateaux.

M. Johnson a écrit une lettre à M. Macron jeudi soir énonçant cinq étapes pour éviter une répétition de la tragédie de mercredi.

Mais la France a réagi à la lettre, qui a été envoyée publiquement sous forme de tweet à temps pour les premières pages des journaux britanniques.

Les responsables français ont confirmé que M. Macron n’avait pas vu la lettre avant que Johnson ne la tweete.

M. Darmanin a qualifié la lettre de « déception ».

Il a ajouté : « Le rendre public l’a rendu encore pire. Je dois donc annuler notre rendez-vous à Calais dimanche.

Lors d’une visite en Italie, M. Macron s’est également dit « surpris par ces méthodes, qui ne sont pas sérieuses ».