Tout en discutant du passeport vaccinal qui sera mis en vigueur en France à partir de samedi, M. Macron a déclaré au journal Le Parisien : « Les non vaccinés, j’ai vraiment envie de les foutre en l’air. Et donc nous allons continuer à le faire jusqu’à la fin. C’est la stratégie. » Ses propos ont déclenché une manifestation de 600 personnes dans les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, au cours de laquelle le député local Stéphane Claireaux a été bombardé de boue, d’algues et de cailloux devant sa maison.

Le président est bien connu pour ses propos controversés et l’exacerbation des tensions entre le Royaume-Uni et la France, brandissant même Boris Johnson comme un « clown » et un « knucklehead ». Dans un sondage mené du 10 au 12 janvier auprès de 2 313 lecteurs d’Express.co.uk, 89 % ont déclaré que le moment était venu pour M. Macron de démissionner de son poste de président, tandis que 11 % ont déclaré qu’il ne devrait pas.

Un lecteur, Barry, a déclaré à propos de sa remarque sur les antivaxxeurs : « Un commentaire des plus irresponsables de la plus haute importance. Macron doit absolument partir !

Un autre lecteur, Roy, a ajouté : « Mon Sewer Mouth ne se soucie que de lui-même. »

Alors qu’un autre électeur a déclaré : « Il devrait sans aucun doute démissionner, vous devez être professionnel en POLITIQUE, ne pas vous mettre au niveau d’un fan de football scandant. Comportement honteux.

Les élections françaises approchent en avril de cette année, et les sondages d’opinion en France montrent que M. Macron a une avance stupéfiante sur ses rivaux depuis son élection en 2017.

Le sondage le plus récent, organisé par OpinionWay du 8 au 11 janvier, a montré que M. Macron détient 25% des voix des électeurs, tandis que sa principale rivale, Marine Le Pen, en détient 17%.

Mais de nombreux lecteurs et Frexiteers d’Express.co.uk espèrent que Mme Le Pen remportera une victoire à la Donald Trump et prouvera que les sondeurs ont tort.

L’électeur Charles Belton a déclaré : « De toute façon, Macron va être expulsé dans quelques mois. Vive Le Pen. Vive le Frexit.

Jacqueline a ajouté : « J’espère que Le Pen entrera. Macron est trop agressif. »

Mme Le Pen a célébré le Brexit en disant « victoire pour la liberté! » et a insisté pour que la France organise le même référendum.

Elle affirme que l’adhésion à l’UE a privé la France de son autonomie, notamment en matière d’immigration, de politique monétaire et fiscale.

Mais la chute du Brexit et l’échec du Royaume-Uni à gérer l’augmentation exponentielle des passages dangereux pour les réfugiés, les sondeurs disent que les Français sont très peu susceptibles de voter pour quitter l’UE.

Le 1er janvier, M. Macron est devenu le leader de facto de l’UE alors que la France prenait la présidence tournante de l’Union européenne.

Cette décision n’a fait que renforcer sa campagne pour sa réélection.

