Actualités d’Emmanuel Macron : le président français lance une diatribe amère contre Joe Biden à propos de l’accord d’Aukus | Monde | Nouvelles

Le président français a appelé les États membres de l’UE à “cesser d’être naïfs” après que les États-Unis ont joué un rôle déterminant dans le renoncement de l’Australie à son “contrat du siècle” avec la France. M. Macron était furieux au début du mois lorsque Boris Johnson, M. Biden et le dirigeant australien Scott Morrison a annoncé l’accord d’Aukus.

Il a vu l’Australie se retirer unilatéralement d’un accord de longue date de plusieurs milliards de livres avec les Français pour lui fournir des sous-marins à moteur diesel.

Au lieu de cela, l’Amérique et le Royaume-Uni lui fourniront la technologie nécessaire pour développer des sous-marins à propulsion nucléaire dans le but de réduire l’agression chinoise dans l’Indo-Pacifique.

S’exprimant aujourd’hui, M. Macron a insisté sur le fait que l’Europe doit considérer les conséquences de l’attention croissante des États-Unis sur la Chine de Xi Jinping et où cela pourrait laisser le bloc à l’avenir.

Il a déclaré: “Lorsque nous sommes affectés par des pouvoirs qui se durcissent parfois, réagir et montrer que nous avons également le pouvoir et la capacité de nous défendre, ce n’est pas céder à l’escalade, c’est simplement faire en sorte que les autres nous respectent.

À peine 10 jours après que la nouvelle de l’accord d’Aukus a provoqué la colère de la France et de ses alliés de l’UE, M. Macron a signé un accord pour vendre trois frégates à la Grèce.

Il l’a salué comme une nouvelle étape du “partenariat stratégique” entre Paris et Athènes en Méditerranée.

Cet accord a été signé à l’Élysée à Paris par M. Macron et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Les trois frégates Belharra seront construites en France par Naval Group et devraient être livrées à la marine grecque en 2025.

Une source diplomatique a déclaré que le contrat s’élevait à plusieurs milliards de livres et est considéré comme un effort pour contrer l’agression de la Turquie en Méditerranée.

M. Mitsotakis a souligné que cet accord répond aux “besoins” de la Grèce, qui renforce son programme d’armement pour contrer les provocations turques.

“La France a été à nos côtés pendant la période difficile de l’été 2020 (lorsque le Covid a durement touché l’économie de la Grèce)”, a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur le fait que l’achat n’était « pas hostile » à la Turquie.

A Ankara, le ministère turc de la Défense a simplement indiqué qu’il avait « pris acte » de cette annonce.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega