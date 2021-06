La chancelière allemande a déjà annoncé qu’elle ne resterait pas en fonction au-delà des élections fédérales de 2021. Klaus-Dieter Frankenberger, rédacteur politique du journal allemand Frankfurter Allgemeine, a affirmé que cela renforcerait l’influence de M. Macron.

En 2022, le président français est lui-même confronté à un test électoral, probablement de la part de la candidate d’extrême droite du Rassemblement national Marine Le Pen.

Écrivant pour Frankfurter Allgemeine, M. Frankenberger a déclaré : « Alors, comment les choses vont-elles continuer dans l’UE et dans les relations franco-allemandes alors que « l’ère Merkel » est de l’histoire ancienne ?

« Une étroite coopération franco-allemande restera indispensable à la politique européenne et à l’affirmation de l’Europe sur la scène mondiale.

« La substance de la politique pourrait avoir un accent français plus qu’avant.

« Celui qui succédera à Merkel aura besoin de temps pour gagner en influence et en stature.

« Si Macron est réélu président l’année prochaine, il donnera le ton ; il n’a plus à prendre en considération les Britanniques de toute façon.

Les sondages suggèrent que l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de Mme Merkel sera confrontée à un défi de taille, de la part des Verts allemands lors des élections fédérales de septembre.

Quel parti est en mesure de fournir le prochain chancelier peut dépendre des négociations post-électorales sur la constitution d’une coalition.

« Dans ses premières années, Macron a trompé de nombreux progressistes et centristes européens en leur faisant croire qu’il était l’un d’entre eux, avec son regard neuf, ses appels à la modernisation et son nouveau parti politique – l’optique qui détourne Macron n’étant guère plus qu’un magasin – populiste des variétés, avec aussi peu de solutions réelles que n’importe quel autre populiste des variétés de jardin.

« En matière de politique étrangère, Macron a exprimé à plusieurs reprises le souhait d’un rapprochement avec la Russie, pour pivoter collectivement contre les dangers potentiels du Moyen-Orient.

« Ceux qui recherchent un leadership décisif contre les menaces populistes ou les auteurs de violations des droits humains devront peut-être chercher ailleurs – à moins qu’ils ne viennent du bon pays pour lui. »

M. Ball soutient que cela renforcera le rôle de la Commission européenne, l’organe exécutif de l’UE, qui pourrait être jugé défaillant.

La commission est actuellement dirigée par Ursula von der Leyen, ancienne ministre allemande de la Défense.

L’auteur a décrit la commission actuelle comme « peut-être la plus médiocre qu’elle ait été de mémoire d’homme ».

Il a ajouté : « Aucune des factions de la politique européenne n’était suffisamment dominante après les élections au Parlement européen de 2019 pour pouvoir présenter sa propre liste de candidats de premier choix à la Commission.

« Le résultat a été une longue série de querelles pour trouver des candidats de compromis acceptables que chaque faction pourrait à peu près supporter, plutôt que n’importe qui qui était le rêve d’un côté.

« Le résultat est une Commission composée de troisième ou quatrième choix de chacun, plutôt que de leaders particulièrement charismatiques ou efficaces. »

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier 2020 et a restauré sa statue en tant que nation commerçante pleinement indépendante en décembre suivant.

