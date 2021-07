Actualités des développeurs Android pour juillet 2021

https://www.androidauthority.com/newsletters/android-developer-news-roundup-juillet-2021/

Chaque mois qui passe, nous nous rapprochons de plus en plus de la sortie officielle d’Android 12. Ce mois-ci, nous avons Android 12 Beta 3 et les API finales pour que les développeurs se mettent à croquer.

Mais ce n’est pas tout ce qui est nouveau dans le monde du développement Android. La sortie du kit de développement de jeux Android (AGDK) et de l’extension de développement de jeux Android (AGDE) est peut-être encore plus intéressante. Les deux ont été annoncés lors du Google for Games Developer Summit.

Jamais un moment ennuyeux. Et il y a plus aussi, alors continuez à lire pour vous mettre au courant !

Nouvelles

Android 12 Beta 3 et API finales – Cette nouvelle version apporte un tas de nouvelles fonctionnalités utiles, y compris une rotation automatique améliorée, des captures d’écran de défilement et des API d’indicateur de confidentialité. De plus, il apporte également les API Android 12 finalisées et le SDK officiel. Cela signifie qu’il est temps pour les développeurs qui souhaitent commencer à tester et à mettre à jour leurs applications en prévision de la stabilité de la plate-forme, à venir avec la prochaine version bêta.

De Google

12 Beta 3 nous permet également de jouer avec les API de mode de jeu, qui permettront aux développeurs de configurer leurs créations en fonction des préférences de l’utilisateur (telles que les performances par rapport à la durée de vie de la batterie). Cela sera lié au prochain «tableau de bord du jeu» qui offrira une superposition dans le jeu et un accès aux utilitaires pendant le jeu.

Google lance une nouvelle version bêta d’Android 12 qui existe uniquement pour écraser les bogues – Notre point de vue sur les nouveaux changements.

Présentation du kit de développement de jeux Android — Le kit de développement de jeux Android fournira au développement Android de puissantes bibliothèques écrites en C et C++. Cela réduira la dépendance à l’égard de l’interface native Java (JNI) et devrait se traduire par des performances plus rapides.

À l’heure actuelle, les bibliothèques se concentrent sur « l’activité et la contribution ». Activité de jeu fournit une base pour le développement Android, gérant des éléments tels que la rotation de l’écran et le cycle de vie des applications. Saisie de texte de jeu et Une manette les deux font exactement ce que vous attendez.

Google dit qu’il répond aux « principales frustrations ». Cependant, il semble plutôt qu’il fournisse enfin le strict minimum pour le développement de jeux géré dans Android Studio. Et le résultat ressemble encore un autre sous-section du développement Android pour que les développeurs essaient de se familiariser avec.

Cela dit, il prévoit d’en ajouter d’autres au fil du temps et fonctionnera également avec Unity et d’autres moteurs de jeu pour une plus grande synergie et stabilité à travers le spectre. Espérons que le soutien sera épais et rapide.

L’extension de développement de jeux Android est désormais disponible pour tous les développeurs de jeux Android. S’il semble que le kit de développement de jeux Android aurait pu aller plus loin, AGDE promet de « rencontrer les développeurs là où ils se trouvent ». Cela suppose que là où ils se trouvent se trouve Microsoft Visual Studio…

Pourtant, c’est une très bonne nouvelle pour ceux qui aiment le développement multiplateforme via Xamarin. Cela devrait garantir que les bibliothèques et la prise en charge restent stables et à jour lors de l’utilisation de Visual Studio. Le résultat sera, espérons-le, moins de basculement entre les IDE et des travaux multiplateformes plus faciles.

Les services Google Play interrompant les mises à jour pour Jelly Bean (niveaux d’API 16, 17 et 18) – Android Jelly Bean a maintenant neuf ans. Aujourd’hui, il ne représente que 1% des appareils Android. À cette fin, Google interrompt les mises à jour de la plate-forme. Consultez la publication pour découvrir ce que cela signifie pour les développeurs et quelles options vous avez.

Annonce de la pile d’inférence ML entièrement intégrée et actualisable d’Android – Ce ne sont pas seulement les développeurs de jeux qui ont eu de l’amour ce mois-ci. On-Device Machine Learning a également été stimulé, grâce à la plate-forme Android ML. Il s’agit d’une pile d’inférence ML entièrement intégrée qui fournira aux développeurs des éléments essentiels d’inférence intégrés sur l’appareil, une API cohérente sur toutes les versions d’Android et TensorFlow Lite disponible sur tous les appareils avec les services Google Play. Cela devrait résoudre certains problèmes clés pour les développeurs qui s’appuient sur le ML pour leurs applications.

Mises à jour du Google for Games Developer Summit — Toutes les annonces de l’événement, y compris l’AGDK et l’AGDE. Parmi les autres points forts, citons « Jouer pendant que vous téléchargez », qui permettra aux utilisateurs de commencer à jouer à leurs jeux instantanément pendant que les ressources sont téléchargées en arrière-plan, et l’API Play Integrity, conçue pour aider les développeurs à lutter contre les abus. Il y a aussi cette superposition excitante dans le jeu à venir.

Permettre aux développeurs de demander plus de temps pour se conformer à la politique de paiement Google Play : les développeurs qui en ont besoin peuvent demander une prolongation de six mois.

Android 12 Beta 3 pour TV est maintenant disponible – Montrez aux développeurs Android TV un peu d’amour ! Il y a aussi des changements importants, il vaut donc la peine de vérifier le message s’il s’applique à vous.

