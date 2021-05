Actualités du FC Barcelone: ​​13 mai 2021; Sergi Roberto blessé, les options du Barça pour remplacer Ronald Koeman

Sergi Roberto est blessé à la cuisse – FC Barcelone

Le numéro 20 du Barça est entré à la mi-temps pour remplacer Ronald Araujo mais a dû être remplacé à la 85e minute par Riqui Puig. Au total, il a joué 40 minutes du match nul 3-3 contre Levante au stade Ciutat de València.

Nico González renouvelle jusqu’en 2024 – FC Barcelone

Nico González et le FC Barcelone ont conclu un accord pour la prolongation du contrat du joueur au club, jusqu’au 30 juin 2024. Le milieu de terrain a signé son nouvel accord mercredi, aux côtés du président du club Joan Laporta, dans les bureaux du FC Barcelone au Camp Nou.

L’UEFA ouvre une enquête pour voir s’ils peuvent sanctionner Barcelone, le Real Madrid et la Juventus – Football Espana

Le drame de la Super League est en cours. Selon Marca, les inspecteurs d’éthique et de discipline de l’UEFA ont été nommés pour enquêter sur l’ensemble de l’épisode, selon Marca, et déterminer s’il est dans les pouvoirs de l’organisation de sanctionner les architectes de l’échappée, Barcelone et le Real Madrid de la Liga et la Juventus de Serie A.

Le conseil d’administration du Barça mécontent de la direction de Koeman alors que les espoirs de titre ont déraillé – SPORT

Les doutes sur Ronald Koeman grandissent à Barcelone. Une grande partie du conseil d’administration est ennuyée par l’entraîneur pour sa gestion lors des derniers matchs, le Barça ayant laissé échapper le titre de champion. Ils estiment que, malgré la mauvaise planification en amont de la saison par le conseil d’administration du président précédent, l’équipe actuelle a suffisamment de qualité pour mieux performer.

Le Barça n’aura pas de fans à domicile cette saison – SPORT

Il y aura des supporters de retour dans les stades cette saison, mais pas à Barcelone. Le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodriguez Uribes, l’a confirmé mercredi après-midi.

Le dégoût monumental de Lionel Messi alors que le Barça le jette – SPORT

Leo Messi était motivé pour remporter le doublé, malgré la saison difficile. Il voulait partir mais a fini par rester et en 2021 surtout il était en forme fantastique.

Qui pourrait signer le Barça en tant qu’entraîneur si Koeman est limogé? – SPORT

Le match nul de Barcelone avec Levante a laissé Ronald Koeman dans une position difficile. Son avenir est incertain pour la saison prochaine, même s’il lui reste un an sur son contrat. Ici, nous regardons les entraîneurs pour lesquels Barcelone pourrait déménager pour le remplacer.

Les joueurs de Barcelone ne se sont jamais remis d’une défaite dévastatrice contre Grenade – SPORT

Barcelone a nagé à contre-courant pour revenir dans la course au titre, mais la Liga leur échappera à la fin. Ils ont fait la partie difficile, réduisant un écart de 10 points sur l’Atletico, mais le jour où ils auraient pu prendre le dessus, à domicile contre Grenade, ils ont implosé, perdant 2-1 au Camp Nou.